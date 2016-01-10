İşte 2015'in en pis 10 eşyası!

Sağlık, hijyen ve temizlik konularında çalışmalar yürüten Hijyen Konseyi, kirliliğiyle tehlike oluşturan '2015'in en pis 10 yeri' listesini açıkladı. Birinci sırayı, önceki yıllarda da olduğu gibi teneke içeceklerin ağız kısmı aldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, hijyen, temizlik ve buna bağlı sağlık konularında çalışmalar gerçekleştirmek üzere kurulan, belli bir yere ve makama bağla olmayan Hijyen Konseyi, gıda mühendisleri, veteriner hekimler, hukukçular, akademisyenler, sağlıkçılar ile gıda ve tüketici dernekleri üyelerinden oluşuyor. Tüketicileri ve kamuoyunu uyararak daha temiz bir toplum ve yaşamı hedefleyen Konsey, 2014 yılında başlattığı çalışmayı 2015'te de sürdürdü.

Sağlık açısından tehlike arz eden eşyalar üzerine ilgili üyelerinin yaptığı çalışma ve "hijyen avcıları"nın yaptığı tespitlerin ardından, Konsey 2015 yılının "en pis 10" eşyasını da açıkladı. Hastalık yapıcı bulaşıcı mikroorganizmaların görüldüğü bu eşyalara dikkat edilmesini isteyen Hijyen Konseyi'nin "en pis top 10"u şöyle:



- Teneke kutu içeceklerin ağız kısımları



- Ortak kullanım alanlarındaki tuvaletlerin sifon, musluk ve kapı kolları



- Fastfood ve çiğ köftecilerde verilen garnitürler



- Kağıt paralar



- Ortak kullanım alanlarındaki merdivenlerin tırabzanları



- Restoran ve kafelerdeki menü kitapçıkları



- Ortak kullanım alanlarındaki su sebilleri



- Toplu kullanılan nargilelerin marpuç kısımları



- Düzenli denetimi yapılmayan buz makineleri



- Güzellik salonları ve kuaförlerdeki havlu ve aletler

Konsey'den yapılan açıklamada, "Liste, hijyen kurallarına yeterince dikkat edilmeyen durumlarda geçerlidir ve listedeki eşyalar hakkında, hijyen avcılarımız genel olarak hijyen kurallarına yeterince dikkat edilmediğini gözlemlemiştir. Titiz ve hijyenik tacir ve esnafların kullandığı araç gereç ve gıdalar bu listeden muaftır” denildi.