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Ekonomi

İşte 2014'ün vergi rekortmenleri; listede Reza Zarrab da var!

Koç ailesinden iki isim listede ilk dört sırada yer aldı

26 Haziran 2015 13:37

2014 yılında en yüksek vergi beyanında bulunan ilk 100 mükellef, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklandı.

Türkiye’nin gelir vergisi rekortmeni, 2014 yılında 37 milyon 582 bin 415,87 lira vergi tahakkuk ettirilen Şarık Tara oldu. Ziraat Bankası, 1 milyar 589 milyon 48 bin 906,49 lira ile 2014 yılında en fazla kurumlar vergisi ödeyen kurum oldu.

2014 yılında en yüksek vergi beyanında bulunan ilk 100 mükellef, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklandı. Şarık Tara'nın birinci, Rahmi Koç'un ikinci, Semahat Sevim Arsel'in üçüncü, Mustafa Vehbi Koç'un dördüncü sırada yer aldığı listede 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sanıklarından Reza Zerrab ise 56. oldu.

Tv8 kanalının sahibi sunucu-yapımcı Acun Ilıcalı 4 milyon 976 bin 881 TL'lik vergi ile listenin 44. sırasında yer aldı. 

Komedyen ve sinemacı Cem Yılmaz da listeye 58. sıradan girdi. Cem Yılmaz listeye girmesiyle ilgili olarak Twitter'dan paylaştığı mesajda "Benim vergi listesinde 58. olmam olimpiyatta 100 metrede yan kulvarda duran ama 'koşmayan'  Hussain Bolt'u geçmek gibi bi şey heralde. Tebriks" dedi.

Faaliyet türü olarak 'Kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri' belirtildi. Tahakkuk miktarı 4 milyon 474 bin 89 lira 85 kuruş oldu.

Listede 5 ve 6. sıra ismini belirtmedi. 7. Mehmet Ömer Koç, 8. Mehmet Sinan Tara oldu. 9. ve 10. olanlar da isimlerini açıklamadı.

Gelir vergisinde ilk 100 isim şöyle:

SIRA NO ADI SOYADI FAALİYET TÜRÜ TAHAKKUK TUTARI (TL) İLİ

1 ŞARIK TARA MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI 37.582.415,87 İSTANBUL

2 MUSTAFA RAHMİ KOÇ KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ 29.753.089,99 ANKARA

3 SEMAHAT SEVİM ARSEL MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI 26.036.378,07 İSTANBUL

4 MUSTAFA VEHBİ KOÇ MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ 21.131.738,48 İSTANBUL

5 (*) (*) (*) (*)

6 (*) (*) (*) (*)

7 MEHMET ÖMER KOÇ MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ 18.284.848,95 İSTANBUL

8 MEHMET SİNAN TARA MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI 17.710.590,73 İSTANBUL

9 (*) (*) (*) (*)

10 (*) (*) (*) (*)

11 SUNA KIRAÇ MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ 14.168.720,78 İSTANBUL

12 (*) (*) (*) (*)

13 ADEM SAK KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ 12.183.523,85 BURDUR

14 (*) (*) (*) (*)

15 (*) (*) (*) (*)

16 AHMED PEKİN HUKUK DANIŞMANLIĞI VE TEMSİL FAALİYETLERİ 8.000.756,51 İSTANBUL

17 OSMAN TURGAY DURAK KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ 7.713.361,88 İSTANBUL

18 LUCİEN ARKAS KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ 7.603.297,01 İZMİR

19 MUSTAFA LATİF TOPBAŞ MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ 7.262.843,24 İSTANBUL

20 (*) (*) (*) (*)

21 (*) (*) (*) (*)

22 MURAT ÜLKER MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ 6.934.468,35 İSTANBUL

23 NEBAHAT TÜRKAN ÖZSEZEN KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ 6.875.741,76 İSTANBUL

24 SEVDA GÜLÇELİK KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ 6.711.898,77 İSTANBUL

25 TOMRİS TAŞKENT MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ 6.533.476,15 İSTANBUL

26 (*) (*) (*) (*)

27 ERMAN ILICAK KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ 6.376.165,86 ANKARA

28 MEHMET KUTMAN MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ 6.202.831,79 İSTANBUL

29 (*) (*) (*) (*)

30 (*) (*) (*) (*)

31 FİRUZ KANATLI MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI 5.419.271,13 ESKİŞEHİR

32 ALİ RAİF DİNÇKÖK MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI 5.399.575,99 İSTANBUL

33 (*) (*) (*) (*)

34 (*) (*) (*) (*)

35 İBRAHİM ÇEÇEN MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI 5.328.476,17 ANKARA

36 ONUR ÇETİNCEVİZ KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ 5.327.376,62 ANKARA

37 AYDIN DOĞAN KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ 5.294.043,57 İSTANBUL

38 VELİ ERGİN İMRE KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ 5.202.496,57 İSTANBUL

39 (*) (*) (*) (*)

40 AHMET CENGİZ İKAMET AMAÇLI BİNALARIN İNŞAATI 5.137.302,04 İZMİR

41 ŞEHMUZ AHMET SEDİD KURUTLUOĞLU HUKUK DANIŞMANLIĞI VE TEMSİL FAALİYETLERİ 5.129.061,24 İSTANBUL

42 AHSEN ÖZOKUR MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ 5.081.889,63 İSTANBUL

43 MUHARREM YILMAZ SÜT İMALATI 5.056.393,71 BURSA

44 ALİ ACUN ILICALI BAĞIMSIZ MÜZİSYEN, SES SANATÇISI, KONUŞMACI, SUNUCU VB.LERİN FAALİYETLERİ 4.976.881,93 İSTANBUL

45 MEHMET FATİH KARAMANCI MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ 4.965.474,73 İSTANBUL

46 AHMET NAZİF ZORLU KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ 4.913.294,36 İSTANBUL

47 (*) (*) (*) (*)

48 MEHMET CENGİZ KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ 4.803.310,96 İSTANBUL

49 ABDULKADİR KONUKOĞLU BİR ÜCRET VEYA SÖZLEŞMEYE DAYALI OLARAK YAPILAN KİRA TOPLAMA FAALİYETLERİ 4.767.554,54 GAZİANTEP

50 (*) (*) (*) (*)

51 İSMAİL TARMAN MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ 4.676.569,73 İSTANBUL

52 (*) (*) (*) (*)

53 BÜLENT BULGURLU MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ 4.602.443,16 İSTANBUL

54 (*) (*) (*) (*)

55 EKREM CENGİZ KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ 4.499.706,77 İSTANBUL

56 RIZA SARRAF KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ 4.474.089,85 İSTANBUL

57 VİLDAN GÜLÇELİK KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ 4.468.025,73 İSTANBUL

58 CEM YILMAZ BAĞIMSIZ MÜZİSYEN, SES SANATÇISI, KONUŞMACI, SUNUCU VB.LERİN FAALİYETLERİ 4.453.228,40 İSTANBUL

59 (*) (*) (*) (*)

60 EMİNE KAMIŞLI KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ 4.401.902,96 İSTANBUL

61 MERT ŞABAN BAYRAM DİĞER İNSAN KAYNAKLARININ SAĞLANMASI 4.331.993,71 İSTANBUL

62 ALİ İBRAHİMAĞAOĞLU KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ 4.280.864,31 İSTANBUL

63 MEHMET SİNAN DERELİ KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ 4.250.642,88 İSTANBUL

64 (*) (*) (*) (*)

65 (*) (*) (*) (*)

66 (*) (*) (*) (*)

67 (*) (*) (*) (*)

68 MİKDAT SARIALİOĞLU İKAMET AMAÇLI BİNALARIN İNŞAATI 4.112.936,69 İSTANBUL

69 (*) (*) (*) (*)

70 (*) (*) (*) (*)

71 (*) (*) (*) (*)

72 SEBAHATTİN YILDIZ BİNA PROJELERİNE YÖNELİK MÜHENDİSLİK VE DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ 3.915.801,35 ANKARA

73 MEHMET ALİ AYDINLAR MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ 3.875.033,60 İSTANBUL

74 CÜNEYT YÜKSEL HUKUK DANIŞMANLIĞI VE TEMSİL FAALİYETLERİ 3.822.522,19 İSTANBUL

75 MURAT KARKIN UZMANLAŞMIŞ GRAFİK TASARIMCILARININ FAALİYETLERİ 3.803.812,79 İSTANBUL

76 FIRAT ÇEÇEN MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI 3.776.576,26 ANKARA

77 OSMAN ÇAKA KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ 3.703.731,09 ANTALYA

78 (*) (*) (*) (*)

79 (*) (*) (*) (*)

80 (*) (*) (*) (*)

81 DİANE ARCAS AKTAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 3.625.970,77 İSTANBUL

82 (*) (*) (*) (*)

83 ZEKERİYE KONUKOĞLU BİR ÜCRET VEYA SÖZLEŞMEYE DAYALI OLARAK YAPILAN KİRA TOPLAMA FAALİYETLERİ 3.570.834,38 GAZİANTEP

84 BERNARD LUCİEN M ARCAS MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI 3.568.176,59 İZMİR

85 (*) (*) (*) (*)

86 MEHMET SALİH ÇEÇEN MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI 3.537.173,24 ANKARA

87 SERHAT ÇEÇEN MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI 3.530.225,37 ANKARA

88 OKAN VELİ KARATAŞ KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ 3.522.659,58 ANTALYA

89 (*) (*) (*) (*)

90 ÇİĞDEM SABANCI BİLEN MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI 3.478.691,40 İSTANBUL

91 FERİZAN PEKER KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ 3.424.752,87 İSTANBUL

92 (*) (*) (*) (*)

93 ADİL SANİ KONUKOĞLU GAYRİMENKUL ACENTELERİNİN FAALİYETLERİ 3.414.359,27 GAZİANTEP

94 SUZAN SABANCI DİNÇER KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ 3.396.809,95 İSTANBUL

95 DOĞAN KARAMANCI KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ 3.374.580,58 İSTANBUL

96 (*) (*) (*) (*)

97 (*) (*) (*) (*)

98 FATİH KONUKOĞLU MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI 3.315.688,66 GAZİANTEP

99 (*) (*) (*) (*)

100 (*) (*) (*) (*)

(*) MÜKELLEF BİLGİLERİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMEYENLER

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