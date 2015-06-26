İşte 2014'ün vergi rekortmenleri; listede Reza Zarrab da var!

26 Haziran 2015 13:37
2014 yılında en yüksek vergi beyanında bulunan ilk 100 mükellef, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklandı.
Türkiye’nin gelir vergisi rekortmeni, 2014 yılında 37 milyon 582 bin 415,87 lira vergi tahakkuk ettirilen Şarık Tara oldu. Ziraat Bankası, 1 milyar 589 milyon 48 bin 906,49 lira ile 2014 yılında en fazla kurumlar vergisi ödeyen kurum oldu.
2014 yılında en yüksek vergi beyanında bulunan ilk 100 mükellef, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklandı. Şarık Tara'nın birinci, Rahmi Koç'un ikinci, Semahat Sevim Arsel'in üçüncü, Mustafa Vehbi Koç'un dördüncü sırada yer aldığı listede 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sanıklarından Reza Zerrab ise 56. oldu.
Tv8 kanalının sahibi sunucu-yapımcı Acun Ilıcalı 4 milyon 976 bin 881 TL'lik vergi ile listenin 44. sırasında yer aldı.
Komedyen ve sinemacı Cem Yılmaz da listeye 58. sıradan girdi. Cem Yılmaz listeye girmesiyle ilgili olarak Twitter'dan paylaştığı mesajda "Benim vergi listesinde 58. olmam olimpiyatta 100 metrede yan kulvarda duran ama 'koşmayan' Hussain Bolt'u geçmek gibi bi şey heralde. Tebriks" dedi.
Faaliyet türü olarak 'Kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri' belirtildi. Tahakkuk miktarı 4 milyon 474 bin 89 lira 85 kuruş oldu.
Listede 5 ve 6. sıra ismini belirtmedi. 7. Mehmet Ömer Koç, 8. Mehmet Sinan Tara oldu. 9. ve 10. olanlar da isimlerini açıklamadı.
Gelir vergisinde ilk 100 isim şöyle:
SIRA NO ADI SOYADI FAALİYET TÜRÜ TAHAKKUK TUTARI (TL) İLİ
1 ŞARIK TARA MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI 37.582.415,87 İSTANBUL
2 MUSTAFA RAHMİ KOÇ KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ 29.753.089,99 ANKARA
3 SEMAHAT SEVİM ARSEL MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI 26.036.378,07 İSTANBUL
4 MUSTAFA VEHBİ KOÇ MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ 21.131.738,48 İSTANBUL
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7 MEHMET ÖMER KOÇ MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ 18.284.848,95 İSTANBUL
8 MEHMET SİNAN TARA MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI 17.710.590,73 İSTANBUL
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11 SUNA KIRAÇ MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ 14.168.720,78 İSTANBUL
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13 ADEM SAK KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ 12.183.523,85 BURDUR
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16 AHMED PEKİN HUKUK DANIŞMANLIĞI VE TEMSİL FAALİYETLERİ 8.000.756,51 İSTANBUL
17 OSMAN TURGAY DURAK KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ 7.713.361,88 İSTANBUL
18 LUCİEN ARKAS KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ 7.603.297,01 İZMİR
19 MUSTAFA LATİF TOPBAŞ MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ 7.262.843,24 İSTANBUL
20 (*) (*) (*) (*)
21 (*) (*) (*) (*)
22 MURAT ÜLKER MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ 6.934.468,35 İSTANBUL
23 NEBAHAT TÜRKAN ÖZSEZEN KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ 6.875.741,76 İSTANBUL
24 SEVDA GÜLÇELİK KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ 6.711.898,77 İSTANBUL
25 TOMRİS TAŞKENT MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ 6.533.476,15 İSTANBUL
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27 ERMAN ILICAK KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ 6.376.165,86 ANKARA
28 MEHMET KUTMAN MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ 6.202.831,79 İSTANBUL
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30 (*) (*) (*) (*)
31 FİRUZ KANATLI MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI 5.419.271,13 ESKİŞEHİR
32 ALİ RAİF DİNÇKÖK MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI 5.399.575,99 İSTANBUL
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35 İBRAHİM ÇEÇEN MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI 5.328.476,17 ANKARA
36 ONUR ÇETİNCEVİZ KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ 5.327.376,62 ANKARA
37 AYDIN DOĞAN KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ 5.294.043,57 İSTANBUL
38 VELİ ERGİN İMRE KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ 5.202.496,57 İSTANBUL
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40 AHMET CENGİZ İKAMET AMAÇLI BİNALARIN İNŞAATI 5.137.302,04 İZMİR
41 ŞEHMUZ AHMET SEDİD KURUTLUOĞLU HUKUK DANIŞMANLIĞI VE TEMSİL FAALİYETLERİ 5.129.061,24 İSTANBUL
42 AHSEN ÖZOKUR MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ 5.081.889,63 İSTANBUL
43 MUHARREM YILMAZ SÜT İMALATI 5.056.393,71 BURSA
44 ALİ ACUN ILICALI BAĞIMSIZ MÜZİSYEN, SES SANATÇISI, KONUŞMACI, SUNUCU VB.LERİN FAALİYETLERİ 4.976.881,93 İSTANBUL
45 MEHMET FATİH KARAMANCI MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ 4.965.474,73 İSTANBUL
46 AHMET NAZİF ZORLU KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ 4.913.294,36 İSTANBUL
47 (*) (*) (*) (*)
48 MEHMET CENGİZ KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ 4.803.310,96 İSTANBUL
49 ABDULKADİR KONUKOĞLU BİR ÜCRET VEYA SÖZLEŞMEYE DAYALI OLARAK YAPILAN KİRA TOPLAMA FAALİYETLERİ 4.767.554,54 GAZİANTEP
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51 İSMAİL TARMAN MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ 4.676.569,73 İSTANBUL
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53 BÜLENT BULGURLU MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ 4.602.443,16 İSTANBUL
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55 EKREM CENGİZ KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ 4.499.706,77 İSTANBUL
56 RIZA SARRAF KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ 4.474.089,85 İSTANBUL
57 VİLDAN GÜLÇELİK KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ 4.468.025,73 İSTANBUL
58 CEM YILMAZ BAĞIMSIZ MÜZİSYEN, SES SANATÇISI, KONUŞMACI, SUNUCU VB.LERİN FAALİYETLERİ 4.453.228,40 İSTANBUL
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60 EMİNE KAMIŞLI KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ 4.401.902,96 İSTANBUL
61 MERT ŞABAN BAYRAM DİĞER İNSAN KAYNAKLARININ SAĞLANMASI 4.331.993,71 İSTANBUL
62 ALİ İBRAHİMAĞAOĞLU KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ 4.280.864,31 İSTANBUL
63 MEHMET SİNAN DERELİ KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ 4.250.642,88 İSTANBUL
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68 MİKDAT SARIALİOĞLU İKAMET AMAÇLI BİNALARIN İNŞAATI 4.112.936,69 İSTANBUL
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72 SEBAHATTİN YILDIZ BİNA PROJELERİNE YÖNELİK MÜHENDİSLİK VE DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ 3.915.801,35 ANKARA
73 MEHMET ALİ AYDINLAR MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ 3.875.033,60 İSTANBUL
74 CÜNEYT YÜKSEL HUKUK DANIŞMANLIĞI VE TEMSİL FAALİYETLERİ 3.822.522,19 İSTANBUL
75 MURAT KARKIN UZMANLAŞMIŞ GRAFİK TASARIMCILARININ FAALİYETLERİ 3.803.812,79 İSTANBUL
76 FIRAT ÇEÇEN MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI 3.776.576,26 ANKARA
77 OSMAN ÇAKA KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ 3.703.731,09 ANTALYA
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81 DİANE ARCAS AKTAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 3.625.970,77 İSTANBUL
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83 ZEKERİYE KONUKOĞLU BİR ÜCRET VEYA SÖZLEŞMEYE DAYALI OLARAK YAPILAN KİRA TOPLAMA FAALİYETLERİ 3.570.834,38 GAZİANTEP
84 BERNARD LUCİEN M ARCAS MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI 3.568.176,59 İZMİR
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86 MEHMET SALİH ÇEÇEN MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI 3.537.173,24 ANKARA
87 SERHAT ÇEÇEN MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI 3.530.225,37 ANKARA
88 OKAN VELİ KARATAŞ KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ 3.522.659,58 ANTALYA
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90 ÇİĞDEM SABANCI BİLEN MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI 3.478.691,40 İSTANBUL
91 FERİZAN PEKER KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ 3.424.752,87 İSTANBUL
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93 ADİL SANİ KONUKOĞLU GAYRİMENKUL ACENTELERİNİN FAALİYETLERİ 3.414.359,27 GAZİANTEP
94 SUZAN SABANCI DİNÇER KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ 3.396.809,95 İSTANBUL
95 DOĞAN KARAMANCI KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ 3.374.580,58 İSTANBUL
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97 (*) (*) (*) (*)
98 FATİH KONUKOĞLU MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI 3.315.688,66 GAZİANTEP
99 (*) (*) (*) (*)
100 (*) (*) (*) (*)
(*) MÜKELLEF BİLGİLERİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMEYENLER
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