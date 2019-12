İşte 2009 yılının en iyi kitapları

T24 - New York Times gazetesi kitap eleştirmenleri, 2009’un en iyi kitaplarını seçti. Listede Nobel ödüllü Orhan Pamuk’un Masumiyet Müzesi adlı romanı da var.





New York Times’ın kitap eleştirmenleri 2009 yılının yüz kaydadeğer kitabını seçti. Listeyi yapmanın kolay olmadığını, bu süreçte hata da yapmış olabileceklerini itiraf eden eleştirmenler, öykü dalında verilen eserlerin artmasından duydukları memnuniyeti de dile getiriyorlar. İşte çoğunlukla henüz Türkçeye çevrilmemiş kitaplardan oluşan, kurgu ve kurgu dışı dalında hazırlanan listeden Türkiyeli okur için seçtiklerimiz:



Peter Ackroyd - The Casebook of Victor Frankenstein

Bu zekice yazılmış romanda, iki 19. yüzyıl Oxford öğrencisi - ciddi araştırmacı Victor Frankenstein ve İngiliz Romantik dönem şairi Percy Bysshe Shelley - arkadaşlık kurarlar. Kitap, Mary Shelley’nin yazdığı gotik klasiği Frankenstein’ın yeniden yazımı.



Paul Auster - Invisible

Auster’ın bu usta romanının öğrenci başkarakteri, aşkı başkalarından öğrenir. Ancak kız kardeşiyle yaşadığı aşk onun kişiliğini sonsuza dek etkiler.



Sarah Waters - The Little Stranger

Savaş sonrası endişenin hüküm sürdüğü bu romanda, üst sınıftan İngiliz bir ailenin yozlaşmış üyeleri korkutucu malikanelerinde sonlarına doğru yaklaşmaktadırlar.



Orhan Pamuk - Masumiyet Müzesi/The Museum of Innocence

Pamuk’un, bir ömür boyu acısı süren o ilk aşkı anlattığı bu romanda İstanbul’un da portresi çıkarılıyor.



John Updike - My Father’s Tears: And Other Stories



Yazarın bu son öykü kitabı, okuru yaşlanmanın, hastalık ve ölümün etkileriyle yüzleştiriyor.



Kazuo Ishiguro - Nocturnes: Five Stories of Music and Nightfall

Son dönemde Avunamayanlar adlı romanı Türkçeye çevrilen Ishiguro’nun listedeki bu kitabı, havanın karardığı saatlerde insan duygularını ilk ağızdan anlatıyor.



Alice Munro - Too Much Happiness

Kitaptaki cinayet, intihar ve zina öyküleri, yazarın neden öykü ustası olarak anıldığının birer kanıtı.



Hilary Mantel - Wolf Hall

Yazara 2009 yılı Booker Ödülü’nü kazandıran romanının başkarakteri, hoşgörülü, tutkulu ve insancıl Thomas Cromwell.



Margaret Atwood - The Year of the Flood

Atwood, 2003 tarihli Oryx and Crake adlı romanını yeniden yazarak Glenn ve Jimmy adlı çocukların nasıl Crake ve Kardanadam olduklarını gösteriyor.





T.J. Stiles - The First Tycoon: The Epic Life of Cornelius Vanderbilt



2009 kasım ayında kurgu dışı dalında ABD Ulusal Kitap Ödülü’nü kazanan T.J. Stiles’ın biyografisi, kitaba adını veren bu demiryolu baronunun Amerika’nın bugünkü ekonomisini nasıl şekillendirdiğini anlatıyor.





Andre Agassi - Open: An Autobiography



Agassi’nin otobiyografisi olan bu kitap, meşhur bir atlet tarafından bugüne kadar yazılmış en tutku dolu spor karşıtı kitap.



New York Times’ın seçtiği 2009’un en iyi 50 kitabı

1. Amateur Barbarians Robert Cohen

2.American Rust Philipp Meyer

3.The Anthologist Nicholson Baker

4. The Art Student’s War Brad Leithauser

5. Asterios Polyp David Mazzucchelli

6. Await Your Reply Dan Chaon

7. Both Ways Is the Only Way I Want It Maile Meloy

8. The Casebook of Victor Frankenstein Peter Ackroyd

9. Chronic City Jonathan Lethem

10. The Confessions of Edward Day Valerie Martin

11. Dearest Creature Amy Gerstler

12. Do Not Deny Me Jean Thompson

13. Don’t Cry Mary Gaitskill

14. Every Man Dies Alone Hans Fallada; Michael Hofmann

15. Everything Ravaged, Everything Burned Wells Tower

16. Family Album Penelope Lively

17. Follow Me Joanna Scott

18. A Gate at the Stairs Lorrie Moore

19. Generosity Richard Powers

20. Half Broke Horses Jeannette Walls

21. How It Ended Jay Mcinerney

22. In Other Rooms, Other Wonders Daniyal Mueenuddin

23. Invisible Paul Auster

24. Jeff in Venice, Death in Varanasi Geoff Dyer

25. The Lacuna Barbara Kingsolver

26. Lark and Termite Jayne Anne Phillips

27. Let the Great World Spin Colum Mccann

28. The Little Stranger Sarah Waters

29. Love and Obstacles Aleksandar Hemon

30. Love and Summer William Trevor

31. The Museum of Innocence Orhan Pamuk

32. My Father’s Tears and Other Stories John Updike

33. Nocturnes Kazuo Ishiguro

34. Nothing Right Antonya Nelson

35. Once the Shore Paul Yoon

36. One D.O.A., One on the Way Mary Robison

37. Sag Harbor Colson Whitehead

38. A Short History of Women Kate Walbert

39. The Sky Below Stacey D’Erasmo

40. The Song Is You Arthur Phillips

41. Too Much Happiness Alice Munro

42. Typhoon Charles Cumming

43. A Village Life Louise Gluck

44. Wolf Hall Hilary Mantel

45. The Year of the Flood Margaret Atwood

46. The Age of Entanglement Louisa Gilder

47. The Age of Wonder Richard Holmes

48. Ayn Rand and the World She Made Anne C. Heller

49. Born Round Frank Bruni

50. The Case for God Karen Armstrong