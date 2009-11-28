İşte 2009 yılının en iyi kitapları

T24 - New York Times gazetesi kitap eleştirmenleri, 2009’un en iyi kitaplarını seçti. Listede Nobel ödüllü Orhan Pamuk’un Masumiyet Müzesi adlı romanı da var.
New York Times’ın kitap eleştirmenleri 2009 yılının yüz kaydadeğer kitabını seçti. Listeyi yapmanın kolay olmadığını, bu süreçte hata da yapmış olabileceklerini itiraf eden eleştirmenler, öykü dalında verilen eserlerin artmasından duydukları memnuniyeti de dile getiriyorlar. İşte çoğunlukla henüz Türkçeye çevrilmemiş kitaplardan oluşan, kurgu ve kurgu dışı dalında hazırlanan listeden Türkiyeli okur için seçtiklerimiz:
Peter Ackroyd - The Casebook of Victor Frankenstein
Bu zekice yazılmış romanda, iki 19. yüzyıl Oxford öğrencisi - ciddi araştırmacı Victor Frankenstein ve İngiliz Romantik dönem şairi Percy Bysshe Shelley - arkadaşlık kurarlar. Kitap, Mary Shelley’nin yazdığı gotik klasiği Frankenstein’ın yeniden yazımı.
Paul Auster - Invisible
Auster’ın bu usta romanının öğrenci başkarakteri, aşkı başkalarından öğrenir. Ancak kız kardeşiyle yaşadığı aşk onun kişiliğini sonsuza dek etkiler.
Sarah Waters - The Little Stranger
Savaş sonrası endişenin hüküm sürdüğü bu romanda, üst sınıftan İngiliz bir ailenin yozlaşmış üyeleri korkutucu malikanelerinde sonlarına doğru yaklaşmaktadırlar.
Orhan Pamuk - Masumiyet Müzesi/The Museum of Innocence
Pamuk’un, bir ömür boyu acısı süren o ilk aşkı anlattığı bu romanda İstanbul’un da portresi çıkarılıyor.
John Updike - My Father’s Tears: And Other Stories
Yazarın bu son öykü kitabı, okuru yaşlanmanın, hastalık ve ölümün etkileriyle yüzleştiriyor.
Kazuo Ishiguro - Nocturnes: Five Stories of Music and Nightfall
Son dönemde Avunamayanlar adlı romanı Türkçeye çevrilen Ishiguro’nun listedeki bu kitabı, havanın karardığı saatlerde insan duygularını ilk ağızdan anlatıyor.
Alice Munro - Too Much Happiness
Kitaptaki cinayet, intihar ve zina öyküleri, yazarın neden öykü ustası olarak anıldığının birer kanıtı.
Hilary Mantel - Wolf Hall
Yazara 2009 yılı Booker Ödülü’nü kazandıran romanının başkarakteri, hoşgörülü, tutkulu ve insancıl Thomas Cromwell.
Margaret Atwood - The Year of the Flood
Atwood, 2003 tarihli Oryx and Crake adlı romanını yeniden yazarak Glenn ve Jimmy adlı çocukların nasıl Crake ve Kardanadam olduklarını gösteriyor.
T.J. Stiles - The First Tycoon: The Epic Life of Cornelius Vanderbilt
2009 kasım ayında kurgu dışı dalında ABD Ulusal Kitap Ödülü’nü kazanan T.J. Stiles’ın biyografisi, kitaba adını veren bu demiryolu baronunun Amerika’nın bugünkü ekonomisini nasıl şekillendirdiğini anlatıyor.
Andre Agassi - Open: An Autobiography
Agassi’nin otobiyografisi olan bu kitap, meşhur bir atlet tarafından bugüne kadar yazılmış en tutku dolu spor karşıtı kitap.
New York Times’ın seçtiği 2009’un en iyi 50 kitabı
1. Amateur Barbarians Robert Cohen
2.American Rust Philipp Meyer
3.The Anthologist Nicholson Baker
4. The Art Student’s War Brad Leithauser
5. Asterios Polyp David Mazzucchelli
6. Await Your Reply Dan Chaon
7. Both Ways Is the Only Way I Want It Maile Meloy
8. The Casebook of Victor Frankenstein Peter Ackroyd
9. Chronic City Jonathan Lethem
10. The Confessions of Edward Day Valerie Martin
11. Dearest Creature Amy Gerstler
12. Do Not Deny Me Jean Thompson
13. Don’t Cry Mary Gaitskill
14. Every Man Dies Alone Hans Fallada; Michael Hofmann
15. Everything Ravaged, Everything Burned Wells Tower
16. Family Album Penelope Lively
17. Follow Me Joanna Scott
18. A Gate at the Stairs Lorrie Moore
19. Generosity Richard Powers
20. Half Broke Horses Jeannette Walls
21. How It Ended Jay Mcinerney
22. In Other Rooms, Other Wonders Daniyal Mueenuddin
23. Invisible Paul Auster
24. Jeff in Venice, Death in Varanasi Geoff Dyer
25. The Lacuna Barbara Kingsolver
26. Lark and Termite Jayne Anne Phillips
27. Let the Great World Spin Colum Mccann
28. The Little Stranger Sarah Waters
29. Love and Obstacles Aleksandar Hemon
30. Love and Summer William Trevor
31. The Museum of Innocence Orhan Pamuk
32. My Father’s Tears and Other Stories John Updike
33. Nocturnes Kazuo Ishiguro
34. Nothing Right Antonya Nelson
35. Once the Shore Paul Yoon
36. One D.O.A., One on the Way Mary Robison
37. Sag Harbor Colson Whitehead
38. A Short History of Women Kate Walbert
39. The Sky Below Stacey D’Erasmo
40. The Song Is You Arthur Phillips
41. Too Much Happiness Alice Munro
42. Typhoon Charles Cumming
43. A Village Life Louise Gluck
44. Wolf Hall Hilary Mantel
45. The Year of the Flood Margaret Atwood
46. The Age of Entanglement Louisa Gilder
47. The Age of Wonder Richard Holmes
48. Ayn Rand and the World She Made Anne C. Heller
49. Born Round Frank Bruni
50. The Case for God Karen Armstrong