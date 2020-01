İşte 17 Aralık’ın polis bilançosu

Şüphelileri arasında kabinede görevli bakanlar ve çocukları ile ünlü işadamlarının da bulunduğu 17 Aralık yolsuzluk soruşturmasında görev alan polislerin, operasyon sonrasında ya görev yerleri değişti, ya açığa alındı, ya da ihraç edildi ve haklarında birçok idari soruşturma başlatıldı.

17 Aralık soruşturmasında farklı birimlerde görev alan ve soruşturmaya dâhil olan polislerin operasyon sonrası tayin, atama, ihraç ve açığa alınma işlemleri rakamlara şöyle yansıdı:

Çaycılar dâhil…

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet iddialarına ilişkin operasyona katılan Mali Şube’den 402 polisten 120’si önce yeni kurulan Kaçakçılık Şube’de görevlendirildi, Mali Şube’de görev yapan iki çaycı dâhil görevlilerin tamamı daha sonra da farklı illere tayin edildi. Operasyona katılan Organize Şube’de görev yapan 396 polisten sonrasında İstanbul’da mevcut görev yerinde kalan sadece 5 polis olurken, Organize Şube’nin çaycıları da değiştirildi. İstihbarat Şube’de görev yapan 700 polisten 500’ünün görev yeri değiştirildi. Bunlardan 142’si şark atamaları döneminde gönderildi. Diğerleri de operasyon sonrasında değişik il ve ilçelere atandı.

İhraç edilenler

Operasyondan sonra ihraç edilenler ise şöyle:

(4 yıldır İstanbul’da görev yapan) Mali Şube’den Yakub Saygılı, (16 yıldır İstanbul’da görev yapan) Mali Şube Yardımcısı Kazım Aksoy, (6,5 yıl) Mali Şube Teknik Takip Büro’nun başındaki emniyet amiri İbrahim Şener, (8 yıldır İstanbul’da görev yapan) Mali Şube Teknik Takip Büro’sunda görevli komiser Mustafa Demirhan, (9 yıldır İstanbul’da görev yapan) Teknik Büro’da baş komiser Arif İbiş, Organize Şube’den Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Mahir Çakalı ve Mali Şube’de görevli bir polis memuru.”

Öte yandan operasyona katılan İstanbul Mali Şube’de görev yapan 7’si rütbeli 5’i memur toplam 12 polis açığa alındı. Ayrıca İstihbarat Şube’den 8 polis farklı konular gerekçe gösterilerek açığa alındı. İhraç edilen polisler kaldıkları lojmanlardan çıkarıldılar. Mali Şube’de görevli birçok polis hakkında da operasyon sonrası İçişleri Bakanlığı’nca onlarca soruşturma açıldı.

‘Külhanbeyi’ polis Hizan’a sürüldü

17 Aralık yolsuzluk operasyonunda Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın oğlu Oğuz Bayraktar’ın ofisinde yapılan aramalarda bacak bacak üstüne atarak elinde tesbihle aramaları yöneten Organize Şube’de Başkomiser olan Recep Can’ın görev yeri yine değişti. Can, 17 Aralık’tan sonra Sadabad Karakolu’na oradan da Kâğıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gönderilmişti. Can, son çıkan tayin ile Bitlis’in Hizan ilçesine gönderildi.

Operasyon sonrası Samsun’da katıldığı bir programda konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında, Recep Can için “külhanbeyi” benzetmesini yaparak şunları söylemişti:

“Şu hale bakın. Yürütmenin mensubu bir eve baskın yapacak. Baskın yaptığı evde bacak bacak üstüne atacak, eline tespihi alacak külhanbeyi gibi. Bir de yemek ısmarlayacak bu nasıl bir iş. Bunu yapan yargı mensubunu seyir mi edeceğiz. Gereğini neyse bunu yaparız.”

Eski görevleri nelerdi?

17 Aralık sonrası ismi sık sık gündeme gelen Recep Can, 2004 yılında İstabul’da Bakırköy ve Şişli ilçelerinde göreve başladı. Bu ilçelerde 6 yıl görev yaptıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın’ın getirdiği performansa dayalı puan sisteminde başarılı olarak değerlendirilip 2010 yılında Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne atandı. Bu birimde adli tahkikatlar amiri olarak görev aldı. Can, son olarak Suç Gelirleri Büro amiri olarak mesai yapıyordu. Can, aralarında Sami Hoştan’ın da bulunduğu birçok örgüte yönelik operasyona katıldı.

17 Aralık operasyonunda Organize Şube Müdürü olan Nazmi Ardıç birçok kez görev yeri değiştikten sonra Yozgat’a atandı. İhraç edilen polis şeflerinden Yakub Saygılı, göreve ilk olarak Ankara’da başladı. Çevik Kuvvet, Başbakanlık Koruma, Terörle Mücadele ve Kaçakçılık Dairesi’nde görev yapan Saygılı, 2003 yılında FBI Akademi’de görev aldı. Saygılı, 2004-2010 yılları arasında Diyarbakır’da görev yaptı. Diyarbakır’da görev yaptığı süre içerisinde 1,5 yıl Avrupa Güvenlik İş Birliği Teşkilatı’nda uzman eğitici olarak Makedonya’da bulundu. 2010 yılında İstanbul Mali Şube’ye müdür olarak atanan Saygılı göreve başladığı andan itibaren Mali Şube’deki ekipte bir değişikliğe gitmedi. Saygılı, yönetim organizasyonu alanında master yaptı.

İhraç edilen polislerden Arif İbiş, ODTÜ İnşaat Mühendisliği mezunu ve ilk görev yerleri çeşitli karakollar. İbiş’in şahsi Twitter hesabında kendine dair şu ifadeler yer alıyor:

“17 Aralık sonrası başkomiser rütbesinden ihraç, ODTÜ İnşaat Mühendisliği mezunu, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler yüksek lisans, aynı anda doktoraya devam.”

Mali Şube’de teknik takip bürosunda görevli olan ihraç edilen eski komiser Mustafa Demirhan da Twitter hesabında kendisini şöyle tanımlıyor:

“17 Aralık öncesi Mali Şube’de komiser, 17 Aralık sonrası hukuk mücadelesi veren vatandaş.”

Operasyon sonrası Haliç Kongre Merkezi’nden elde edilen görüntülerle ilgili suçlanarak ihraç edilen Mahir Çakalı, daha önce idari bir soruşturma geçirmemiş, ihraç edilen diğer polis şefleri gibi birçok başarı ödülü almıştı. Çakalı, 2010 yılında İstanbul Mali Şube Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı, 2012'de Şube Müdürü olmuştu.

Operasyonun Ankara ayağını

yapan polislere ne oldu?

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun Ankara’da 5 noktada gerçekleştirilen arama ve gözaltı işlemlerine katılan Organize Şube’de görevli 140 personelden sadece 10 kişi şubede kaldı. Geri kalan ve aralarında rütbelilerde olan personeller il içi ve il dışı görevlere atandılar. Operasyonun başındaki Organize Şube Müdürü Osman Şamil Kaya’nın Ankara içi birçok kez görev yeri değiştirildi. Son olarak ise Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü’ne atandı. Başta şube müdürü olmak üzere operasyona katılan personelle ilgili farklı konularda İçişleri Bakanlığı’nca soruşturma açıldı. Operasyonda Ankara’daki gözaltı işlemlerini yapan 5 polis de geçen hafta haklarında farklı bir konudan dava açıldığı gerekçesiyle açığa alınmış, silah ve kimliklerine el konulmuştu.

Çapkın ve Ay görevden alındı

İstanbul merkezli yapılan operasyonlar esnasında görevde bulunan İl Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ve operasyonun Ankara ayağının yapıldığı dönemde Ankara İl Emniyet Müdürü olan Kadir Ay da görev yeri değiştirilenlerden oldu. Kadir Ay, operasyon sonrası görev yerleri değiştirilmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gelen görevlendirme yazısını imzalamamıştı.

Operasyona katılan polislerin yanı sıra operasyonda görev almayan birçok polis şefi, polis memuru, emniyet amirinin de görev yeri birçok kez değişti. Ancak birden çok kez görev yeri değişen polislerin net sayısı henüz bildirilmedi.