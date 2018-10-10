İşte 14 sene arayla İnciraltı Kent Ormanı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, sosyal medya hesabından İzmir Kent Ormanı'ndaki 14 yıllık değişimi gösteren iki fotoğraf paylaştı.

Kocaoğlu, 14 yıl içerisinde temizlik çalışması yapılmasının ardından 30 bin fidan dikilen alan için "İki fotoğraf arasındaki 30 bin farkı bulabilir misiniz? İnciraltı, bugün koca bir ormana dönüştü, bundan büyük mutluluk var mı?" ifadesini kullandı.

İşte Kocaoğlu'nun o paylaşımı: