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İşte 1 Mayıs'ta trafiğe kapalı yollar ve alternatifler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 1 Mayıs'ta nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu

30 Nisan 2015 12:49

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bugün 1 Mayıs nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Emniyet’ten yapılan açıklamaya göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle 1 Mayıs Cuma günü saat 06.00’dan itibaren trafiğe kapatılacak ve alternatif yollar şöyle:

 

Saraçhane ve çevresinde gerektiğinde trafiğe kapalı yollar

-Fevzipaşa Caddesi

-Macar Kardeşler Caddesi

-Atatürk Bulvarı

 

Saraçhane ve çevre tedbirleri içinde kullanılabilecek alternatif caddeler

-Abdülezelpaşa Caddesi

-Kadir Has Caddesi

-Ragıp Gümüşpala Caddesi

-Haliç Caddesi

-Şehzadebaşı Caddesi

 

Beyazıt Meydanı ve çevresinde gerektiğinde trafiğe kapalı yollar

-Ordu Caddesi

 

Beyazıt Meydan ve çevresinde kullanılabilecek alternatif caddeler

-Vatan Caddesi

-Millet Caddesi

-Türkeli Caddesi

-Koska Caddesi

-Hayriye Tüccarı Caddesi

 

Taksim, Şişli, Mecidiyeköy ve geniş çevresinde trafiğe kapalı ve alternatif yollar

-Şişli Mecidiyeköy ortaklar kavşağından Taksim istikametine kapatılacak, trafik akımı Ortaklar Caddesinden Esentepe istikametine yönlendirilecektir.

-Şişli Bomonti Tüneli Dolmabahçe istikametine kapatılacak, trafik akımı Akar Caddesinden Çağlayan ve Piyale Paşa Bulvarına yönlendirilecektir.

-Şişli Kuştepe kavşağından, Geçit Sokak istikametine gitmek isteyen akım, Kuştepe kavşağından kapatılacak trafik Çağlayan istikametine yönlendirilecektir.

Çağlayan Hürriyettepe kavşağından Şişli istikametine gitmek isteyen akım Hürriyettepe kavşağından Darülaceze Caddesi istikametine yönlendirilecek.

-Akar Caddesi istikametinden Hürriyettepe kavşağına gelen akım, Hürriyettepe kavşağından Çağlayan istikametine yönlendirilecektir.

-Darülaceze istikametinden Okmeydanı istikametine gitmek isteyen akım Okmeydanı kavşağından kapatılacak Odese Bulvarına yönlendirilecektir.

-Piyalepaşa bulvarından gelen akım Okmeydanı istikametine kapatılacak, Sadabat Viyadüğü istikametine yönlendirilecektir.

-Piyalepaşa Bulvarından Dolapdere istikametine gelen akım Dolapdere kavşağından Taksim Yedikuyular istikametine kapatılacak, Trafik Dolapdere kavşağından Piyalepaşa Bulvarı’na geri yönlendirilecektir.

-Kasımpaşa Tuz Ambarı ışıklardan Şişhane Tarlabaşı Bulvarı istikametine kapatılacak, trafik Tuz Ambarı ışıklardan Hasköy istikametine yönlendirilecektir.

-Unkapanı Köprüsü’nden Taksim istikametine giden akım köprüye girmeden Ragıp Gümüş Pala ve Abdülezelpaşa Caddesi’ne yönlendirilecektir.

-Sirkeci’den Galata Köprüsü Karaköy istikametine gelmek isteyen akım kapatılacak Ragıp Gümüş Pala Caddesi’ne yönlendirilecektir.

-Ortaköy’den Çırağan Caddesi Beşiktaş istikametine gitmek isteyen akım, Ortaköy’den kapatılacak Dereboyu Caddesi ve Bebek istikametine yönlendirilecektir.

-Beşiktaş Eski Yıldız Caddesi, Barbaros Bulvarı, ara sokaklardan çıkan akım Balmumcu Kavşağı Zincirlikuyu istikametine yönlendirilecek.

-Nişantaşı Kavşağı Rumeli Caddesi istikametine kapatılacak, Nişantaşı kavşağından Fulya istikametine yönlendirilecek.

-Teşvikiye Hüsrev Gerede Caddesi istikameti kapatılacak, Nişantaşı Kavşağı istikametine yönlendirilecek.

-Ihlamur kavşağından Şair Nedim Caddesi istikametine kapatılacak, Ihlamur Kavşağından Fulya istikametine yönlendirilecek.

-Kadırgalar Caddesi Taksim ve Küçük Çiftlik Caddesi istikametine kapatılacak trafik akımı Bomonti Tünel istikametine yönlendirilecek.

-Barbaros Bulvarı Beşiktaş istikametine Balmumcu kavşağından kapatılacak, Balmumcu Kavşağından Levent Sarıyer istikametine yönlendirilecek.

-Boğaziçi Köprüsü kuzey istikametinden geliş (Sait Çiftçi) Beşiktaş Ortaköy ayrımından kapatılacak, Haliç istikametine yönlendirilecek.

-İhtiyaç halinde E-5 kuzey yol Mecidiyeköy ayrımı kapatılacak, alternatif Çağlayan Haliç istikametine yönlendirilecektir.

-E-5 Güney Yol Mecidiyeköy ayrımı ihtiyaç halinde kapatılacak, trafik akımı Zincirlikuyu Levent istikametine verilecektir."

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