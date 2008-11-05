İşte 1 günlük 'cinsel saldırı' bilançosu

Malatya’da kız çocuklarına cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen Reşat K. suçüstü yakalandı. Zanlının 5 taciz olayına karıştığı ortaya çıktı.- Karabük’te halk otobüslerinde kız öğrencileri elle taciz eden H.P. tutuklandı.- Eskişehir’de bir kişi, eski eşine tecavüz ettiği ve cep telefonunu gasp ettiği gerekçesiyle gö-zaltına alındı.- Sivas Suşehri’nde, ailesince kapatıldığı odada, evlenmek istemediği nişanlısının tecavüzüne uğrayan 16 yaşındaki genç kız, devlet korumasına alındı.- Ankara Sincan’da S.Y. adlı bir kız, evde kendisinden başka kimsenin bulunmadığı bir sırada, eve zorla giren bir kişinin kendisine fiili livatada bulunduğunu iddia etti. Polis inceleme başlattı.