İşte 1 günlük 'cinsel saldırı' bilançosu

Samsun Çarşamba’da iki küçük kızına cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen baba tutuklandı. Kızların amcası da yine tacizden tutuklandı
Malatya’da kız çocuklarına cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen Reşat K. suçüstü yakalandı. Zanlının 5 taciz olayına karıştığı ortaya çıktı.
- Karabük’te halk otobüslerinde kız öğrencileri elle taciz eden H.P. tutuklandı.
- Eskişehir’de bir kişi, eski eşine tecavüz ettiği ve cep telefonunu gasp ettiği gerekçesiyle gö-zaltına alındı.
- Sivas Suşehri’nde, ailesince kapatıldığı odada, evlenmek istemediği nişanlısının tecavüzüne uğrayan 16 yaşındaki genç kız, devlet korumasına alındı.
- Ankara Sincan’da S.Y. adlı bir kız, evde kendisinden başka kimsenin bulunmadığı bir sırada, eve zorla giren bir kişinin kendisine fiili livatada bulunduğunu iddia etti. Polis inceleme başlattı. Sosyal Hizmetler'in ihmali Üzmez'i kurtardı