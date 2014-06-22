'İstatistik kralı' Dünya Kupası'nı kazanacak ülkeyi açıkladı

ABD'li kamuoyu araştırmacısı Nate Silver 2008 ve 2012 ABD başkanlık seçim sonuçlarını en doğru tahmin eden isim olarak biliniyor. Silver'ın, Dünya Kupası'nı hangi ülkenin kazanacağı yönünde yaptığı tahmin heyecan yarattı.

ABD'li kamuoyu araştırmacısı 36 yaşındaki Nate Silver, 2008 ve 2012 ABD başkanlık seçimlerini en doğru tahmin eden isim olduğundan "İstatistik Kralı" olarak ün yaptı.

"İstatistik Kralı" Nate Silver'in "FiveThirtyEight" isimli bloğundan Dünya Kupası'yla ilgili yaptığı tahmin heyecan yarattı. Silver'in hesaplamasına göre, 2014 Dünya Kupası'nın şampiyonu ev sahibi Brezilya olacak.

Silver şampiyon olabilecek takımların şansını yüzde üzerinden değerlendirdi. ABD'li istatistikçiye göre, Brezilya'nın Dünya Kupası'nı kazan şansı yüzde 45.

Brezilya'nın kupayı kazanacağı iddiası, elle tutulur verilere dayanıyor. Brezilya milli takımıyla ilgili istatistiklere bakan Nate Silver önemli veriler elde etti.

Örneğin Brezilya milli takımının kendi sahasında son kaybettiği resmi maç 1975 yılında. Silver'e göre, evinde maç kaybetme alışkanlığı olmayan bir takımı yenmek çok zor.

Nate Silver, 2014 Dünya Kupası tahmininde İngiltere ve İtalya'ya şans tanımıyor. İngiltere elenerek evine döndü. İtalya ise, çeyrek finali henüz garantileyemedi.

ABD'li istatistikçi Nate Silver'e göre, Brezilya'dan sonra en şanslı takım yüzde 12,8’lik oranla Arjantin. Silver, Almanya'ya ise, yüzde 10.9'la üçüncü sırada şans tanıyor.

Silver'in dördüncü sırada şans tanıdığı İspanya ise evine döndü bile. ABD'li Nate Silver'in Dünya Kupası'nı kazanabileceği yönünde şans tanıdığı diğer ülkeler ise, Şili, Fransa ve Kolombiya.