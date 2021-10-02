T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

İstatistik Konseyi yapılanmasında değişiklik; kurumları başkan yardımcıları temsil edecek

02 Ekim 2021 08:43

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan "İstatistik Konseyi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayımlandı.

Buna göre; Türkiye'nin resmi enflasyon, işsizlik gibi istatistiklerinin belirlendiği İstatistik Konseyi'ne katılan kurumların temsil seviyesinde azaltmaya gidildi. 

Daha önce İstatistik Konseyine Hazine ve Maliye Bakanı, YÖK, Strateji ve Bütçe , Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, SGK, Gelir İdaresi, KVKK Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti gibi kurumların başkanları katılıyordu.

Yeni düzenlemeyle ise söz konusu kurumları temsilen başkanların yerine başkan yardımcılarının katılmasına karar verildi.

İstatistik Konseyine başkanlığı ise Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı yapacak.

Resmi gazete

Resmi Gazeteİstatistik KonseyiErdoğanyönetmeliktemsil seviyesiTOBBMerkez BankasıYÖKgelir idaresi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24