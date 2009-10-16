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Yaşam

İstasyondaki bebek arabası raylara düştü, üstünden tren geçti

Avustralya Ashburton'dan gelen görüntüler mucizevi bir kurtuluşu gözler önüne serdi...

16 Ekim 2009 03:00

Avustralya Ashburton'dan gelen görüntüler mucizevi bir kurtuluşu gözler önüne serdi... Görüntülerde, istasyondaki bir bebek arabasının bir anda kayarak raylara düşmesi ve trenin altında kalması görülüyor. Tren, bebek arabasını 40 metre ileri fırlatıyor... Minik erkek bebek ise bu korkunç kazadan birkaç sıyrıkla kurtuluyor.



Güvenlik kamerasında yer alan görüntülerde, istasyonda pusetin aniden raylara yuvarlandığı, o sırada annenin başka yöne baktığı, başını çevirdiğinde trenin geldiğini görünce büyük bir panik yaşadığı görülüyor.

Victoria eyaleti polis yetkilisi Michael Ferwerda, bebeğin hafif sıyrıklarla kurtulmasını "şans" olarak nitelendirdi ve insanlara tren istasyonlarında dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

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