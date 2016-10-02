İstasyonda bisiklet süren Terminatör'e selfie cezası

Almanya'da tren istasyonunda yasak olmasına rağmen bisiklet sürerken yakalanan Amerikalı oyuncu ve eski California valisi Arnold Schwarzenegger, cezasını 'selfie' ile ödedi.

Polis Terminatör filmi yıldızını Münih tren istasyonunda "tehlikeli davranışı" nedeniyle uyardı.

Yürümekte zorlandığını söyleyen 69 yaşındaki oyuncu kendisini affetirmek için selfie çektirmeyi önerdi.

Alman polisinin Twitter hesabında "Bisiklete binmek Terminatör'e bile yasak" dendi.

Polise göre, Cumartesi günü öğle saatlerinde istasyonda bisiklet süren iki kişi tespit edildi.

Bu kişilerden biri durduruldu ve yasak hatırlatıldı.

Bisikletli adam, Schwarzenegger'ın koruması olduğunu söyledi ve daha sonra ünlü oyuncuyla birlikte geri geldi. Avusturya kökenli olan Schwarzenegger, memurlardan Almanca olarak özür diledi.