İstasyon insanları sergide izlenecek

İngiltere'ye taşınan Türkler ile İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan İngilizlerin metro istasyonlarında çekilen fotoğrafları ve hikayesini anlatan ''40 İstasyon'' sergisi, 31 Martta başkentin konuğu olacak.



Türkiye'nin İngiltere'deki Kültür ve Tanıtma Müşavirliği ile British Council'ın işbirliğiyle düzenlenen sergi, Londra ve İstanbul'dan sonra Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nde Ankaralıların izlenimine sunulacak.



Sanatçı Muammer Yanmaz ve Selen Akçalı'nın koordinatörlüğünde hazırlanan sergide, 80 fotoğraf yer alacak. Fotoğraflarda, İngiltere'ye taşınan Türkler ile İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan İngilizlerin metro istasyonlarındaki görüntüleri yansıtılacak.



Sergi, 10 Nisana kadar gezilebilecek

