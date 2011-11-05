-İstanbul'un yıl sonu hedefi, 8 milyon turist İSTANBUL (A.A) - 05.11.2011 - Doğal güzelliği ve 8 bin 500 yıllık geçmişiyle göz kamaştıran İstanbul'u, 10 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artışla, 6 milyon 913 bin 339 turist gezdi. İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Emre Bilgili, ''2011 yılının bitmesine daha iki ay olmasına rağmen, 2010 yılının turist sayısı geçildi. Bu, başarılı bir turizm yılı geçirmekte olduğumuzu gösteriyor. Veriler, yılın sonunda 8 milyon turist rakamını yakalayacağımızı gösteriyor'' dedi Kenti, Ocak'ta 378 bin 380, Şubat'ta 431 bin 481, Mart'ta 556 bin 113, Nisan'da, 694 bin 959, Mayıs'ta 729 bin 860, Haziran'da 773 bin 92, Temmuz'da 916 bin 486, Ağustos'ta ayında 737 bin 20, Eylül'de 862 bin 482 ve Ekim'de 833 bin 466 olmak üzere toplam 6 milyon 913 bin 339 turist gezdi. Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanları ile Haydarpaşa, Pendik ve Karaköy limanlarını kullanarak kente gelen yabancı ziyaretçi sayısında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artış oldu. İstanbul'u geçen yılın 10 ayında 5 milyon 971 bin 694 kişi ziyaret etmişti. İstanbul'a gelen turistlerin 6 milyon 398 bin 799'u hava yolunu, 514 bin 540'ı deniz yolunu tercih etti. Geçen yılın 10 ayına göre hava yolu ile geliş yüzde 16 ve deniz yolu ile geliş yüzde 15 arttı. Bu yılın 10 aylık döneminde gelen turistlerin 432 bin 697'si Karaköy Limanı'na gelen günübirlik ziyaretçiler olurken, havayolu ile gelen yabancıların yüzde 17'si Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullandı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nı tercih eden ziyaretçilerin sayısı, her geçen yıl istikrarlı bir şekilde artıyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullanma istatistiklerine bakıldığında, 2006 yılının Ocak-Eylül dönemi, 2005 yılının aynı dönemine göre yüzde 51, 2007 yılının Ocak-Eylül dönemi, 2006 yılının aynı dönemine göre yüzde 56, 2008 yılının Ocak-Eylül dönemi, 2007 yılının aynı dönemine göre yüzde 36, 2009 yılının Ocak-Eylül dönemi, 2008 yılının aynı dönemine göre yüzde 19, 2010 yılının Ocak-Eylül dönemi, 2009 yılının aynı dönemine göre yüzde 45 ve 2011 yılının Ocak-Ekim dönemi, 2010 yılının aynı dönemine göre yüzde 14 arttı. Kentte gelenlerin milliyetlerine bakıldığında, ilk sırayı yüzde 12,5'lik oranla Almanlar aldı. Almanları yüzde 6 ile Ruslar, yüzde 5,7 ile Amerikalılar, yüzde 5,1 ile İtalyanlar, yüzde 5 ile Fransızlar ve İngilizler, yüzde 4,5 ile İranlılar, yüzde 2,9 ile Hollandalılar, yüzde 2,5 ile İspanyollar, yüzde 2 ile Japonlar, yüzde 1,9 ile Ukraynalı, Azerbaycanlı ve Iraklılar, yüzde 1,7 ile Avusturyalı ve Türkmenler izledi. İstanbul'u 10 ayda, Bermuda, Gilbert Adaları ve Micronesia'dan da birer kişi ziyaret etti. 2010 yılının ilk 10 ayı ile karşılaştırıldığında 2011 yılında; Japonya, İspanya ve İsrail'den gelen ziyaretçi sayısında yüzde 5'in altında bir azalma görüldü. Rusya, Fransa, ABD, İran, Güney Kore, Türkmenistan, İsviçre ve Çin'den gelenlerin sayısı da ortalama yüzde 14 arttı. Ayrıca, Rusya, İran, Güney Kore, Çin, Yunanistan gibi ülkelerden İstanbul'a gelen ziyaretçi sayıları son 2 yıldır düzenli bir artış kaydetti. İstanbul'da Kültür ve Turizm Bakanlığından yatırım belgesi alan toplam 31 bin 489 yatak kapasiteli Anadolu yakasında 26 ve Avrupa yakasında 74 olmak üzere 100 konaklama tesisinin inşası sürüyor.