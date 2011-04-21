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Yaşam

İstanbul'un yeni otobüsleri erguvan rengi olacak

İstanbul Otobüs İşletmeleri AŞ'nin sefere koyacağı yeni otobüslerin rengi, oyların yüzde 34.54'ünü alan erguvan rengi oldu.

21 Nisan 2011 03:00

T24 - “İstanbul halkı otobüsünün rengini  seçiyor” kampanyasının sonucuna göre, İstanbul Otobüs İşletmeleri AŞ'nin sefere  koyacağı yeni otobüslerin rengi, oyların yüzde 34.54'ünü alan erguvan rengi  oldu.

İstanbullular otobüs rengini seçti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Emirgan Korusu  içindeki Beyaz Köşk'te düzenlediği basın toplantısıyla, “İstanbul halkı  otobüsünün rengini seçiyor” kampanyasının sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, internet üzerinden sürdürülen kampanya, Amerika'dan Faroe  Adaları'na, Dominik Cumhuriyeti'nden Almanya'ya, Tunus'tan Portekiz'e kadar çok  sayıda ülke ve Türkiye'den 44 ilden toplam 172 bin kişi katıldı. Oyların yüzde  34,54'ünü alan erguvan rengi birinci oldu.

İstanbul Otobüs İşletmeleri AŞ'nin sefere koyacağı belediye otobüslerinde  erguvan rengi kullanılacak. 
     

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