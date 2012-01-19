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Çevre

İstanbul'un yeni gökdelen haritası

Tarihi Yarımada yakınlarında 117 metreye kadar çıkan yükseklik izinleri, 20 metrelere kadar iniyor.

19 Ocak 2012 02:00


T24 - Tarihi Yarımada yakınlarında 117 metreye kadar çıkan yükseklik izinleri, 20 metrelere kadar iniyor.

İstanbul siluetine radikal koruma

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Yarımada’nın siluetini korumak için alınacak önlemleri belirledi. Radikal gazetesinde yer alan haber şöyle: Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu Başkanı Sefer Kocabaş, Tarihi Yarımada’da lazerle yapılan ölçümlerle yükseklik sınırının belirlendiğini ayrıca Tarihi Yarımada’nın bir maketinin çıkarılması ve her bir projenin bu maket üzerinde de değerlendirilmesine karar verildi.


Önce maket, sonra izin

Kocabaş, ‘‘Tarihi Yarımada’nın ve Tarihi Yarımada’ya etki edecek alanların maketi çıkarılacak. Gökdelen yapıldığında bu maket üzerine oturtulacak. Örneğin siluete etkisi değerlendirildikten sonra imar izni verilecek. Sadece siluet değil, kuşbakışı alana etki edecek yapılar içinde çalışmalar yapıldı’’ dedi.

Zeytinburnu’nda yapımı devam eden ‘onaltıdokuz’ kulelerinin Tarihi Yarımada’nın siluetini bozmasının tepkileri sürerken Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz hafta Belediye Meclisi’nde aldığı kararla Tarihi Yarımada’nın siluetine etki edecek alanlar için yükseklik sınırı getiren projeyi kabul etmişti.

Ölçüm noktaları

Ölçümler ve yükseklik sınırları tarihi Yarımada siluetinin görüldüğü şu noktalardan bakılarak oluşturuldu:

Beyoğlu-Haliç kıyılarından siluetin görülebildiği alanlar

Haliç kıyısından Boğaz kıyılarına kadar olan alanlar

Üsküdar-Beylerbeyi ve Üsküdar-Harem arası

Bakırköy-Samatya tarafından Anadolu yakasına bakılabilen alanlar.


Yükseklik sınırları tek tek belirlendi

Tarihi Yarımada’da silueti bozabilecek alanlar için belirlenen yükseklik sınırları ise şöyle:

Zeytinburnu: Sahil şeridinde 70 metre, diğer bölgelerde ise 35-55 metre.

Bakırköy: 60-70 metre.

Bayrampaşa, Güngören ve Esenler: Arazi yapısına göre 20-90 metre.

Bahçelievler: 60-120 metre.

Küçükçekmece: 80-135 metre.

Eyüp: 20-35 metre.

İmar Komisyonu tarafından gerçekleştirilen projede 6 üniversite ve çeşitli meslek odaları da yer aldı. İstanbul’da bugüne kadar böyle bir çalışmanın yapılmadığına değinen Sefer Kocabaş, siluetle ilgili böyle bir durumun oluşmasının normal olduğuna değinerek; ‘‘Bugüne kadar böyle bir çalışma düşünülmedi. İşte ancak başına bir şey gelecek ki önlem alabilesiniz. ‘Onaltıdokuz’ binası da bu çalışmaya vesile oldu’’ dedi. 


Kriter, uçaklardı

Siluete etki eden binalarla ilgili ise Kocabaş şunları söyledi: ‘‘Dönüşüm alanları belirlendiğinde Ataköy-Yedikule arası Turizm Bakanlığı’nca turizm alanı olarak planlanmıştı. Bu alanda yükseklik sınırı 117 metre olarak belirlenmişti. Bu da uçakların iniş-kalkışlarına engel olmayacak sınır olduğu için belirlendi. Eğer yapıların arka planda çıkacağı bilinseydi izin verilmezdi. İstanbul’un planı zamanında yapılsaydı bu görüntüler oluşmazdı.’’



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