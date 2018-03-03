İstanbul'un yaban hayatı görüntülendi

İstanbul ormanlarındaki yaban hayvanları, belirli noktalara yerleştirilen fotokapanlarla görüntülendi.

Gazete Habertürk'teki habere göre; Orman ve Su İşleri Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü görevlilerince, birçok noktaya yerleştirilen fotokapanlarla elde edilen görüntü ve fotoğraflar, kentin utangaç sakinlerinin genel kanının aksine sayılarının hiç de azımsanmayacak düzeyde olduğunu ortaya koyuyor.

1. Bölge Müdürü Resul Doğan, yaban hayatının devamı için İstanbul’da 2015 yılında başlattıkları biyolojik çeşitlilik izleme projesinin sonuç aşamasına geldiğini belirtti.

Doğan, “4 bin 770 tür tespit ettik, bunların bin 937’si faunaya ait. İstanbul’un yüzde 44’ü ormanlık alan. Özellikle kuzey ormanlarında çok canlı bir yaşam var. İstanbul’da yaban hayatı olarak özellikle kızılgeyik, karaca, tavşan, yaban domuzu, çakal, tilki, porsuk ve benzeri, ciddi bir yaban hayatı popülasyonu ve hareketliliği var” dedi.