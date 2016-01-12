T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstanbul’un üç ilçesinde 24 saat su kesintisi

Sultangazi, Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde kesinti yaşanacak

12 Ocak 2016 12:02

İstanbul’un Sultangazi, Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde bugün saat 10.00’dan 13 Ocak saat 10.00’a kadar su kesintisi yapılacak.

İstanbul’un Sultangazi, Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde 24 saat su kesintisi yapılacak.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi Fenertepe Kavşağı İnşaatı sahasında, deplasesi sona eren isale hattının mevcut hatla bağlantı çalışmaları yapılacak.

Çalışmalar nedeniyle yarın saat 10.00’dan 13 Ocak saat 10.00’a kadar, Sultangazi’de Eski Habipler, Habipler, Yayla ve Pirinççi mahalleleri, Arnavutköy’de Merkez, Devlet Hastanesi, Boğazköy mahalleleri ile İstiklal Mahallesi’nin bir kısmı ve Başakşehir’de Kayabaşı Mahallesi, TOKİ Konutları 11. Bölge’de su kesintisi uygulanacak.

 

ETİKETLER

su kesintisineredene zamankaçta gelecekSultangaziArnavutköy ve Başakşehir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24