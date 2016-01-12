İstanbul’un üç ilçesinde 24 saat su kesintisi

İstanbul’un Sultangazi, Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde bugün saat 10.00’dan 13 Ocak saat 10.00’a kadar su kesintisi yapılacak.

İstanbul’un Sultangazi, Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde 24 saat su kesintisi yapılacak.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi Fenertepe Kavşağı İnşaatı sahasında, deplasesi sona eren isale hattının mevcut hatla bağlantı çalışmaları yapılacak.

Çalışmalar nedeniyle yarın saat 10.00’dan 13 Ocak saat 10.00’a kadar, Sultangazi’de Eski Habipler, Habipler, Yayla ve Pirinççi mahalleleri, Arnavutköy’de Merkez, Devlet Hastanesi, Boğazköy mahalleleri ile İstiklal Mahallesi’nin bir kısmı ve Başakşehir’de Kayabaşı Mahallesi, TOKİ Konutları 11. Bölge’de su kesintisi uygulanacak.