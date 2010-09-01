İstanbul'un transseksüel genelevleri

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Fotoğraflar eşliğinde transseksüel seks işçilerinin hikayelerinin ve sorunlarının anlatıldığı Huffington Post sitesinde de yer alan habere Nicholas Dynan'ın çektiği fotoğraflar da eşlik ediyor. Gazeteport'ta yer alan habere göre;Haberde, bu transseksüellerin çoğunun başka alanlarda iş bulma şansları olmadığı için fuhuş yapmak zorunda kaldığı belirtiliyor ve Türkiye'de travestilerin ve transseksüellerin ayrımcılığa maruz kaldığı kaydediliyor. Transseksüeller için düzenli bir iş bulmanın zorluğuna dikkat çekiliyor.Bu bir dizi genelevde çalışan seks işçilerinin 'şanslı' oldukları belirtilirken, İstanbul caddelerinde çalışmak zorunda kalan meslektaşlarına göre daha 'iyi' koşullarda bulunuyorlar. Genelevler dışında tüm travesti ve fahişelerin "polis tacizi, cinsel yollarla bulaşan hastalıklar ve şiddet tehlikesiyle karşı karşıya bulundukları" belirtiliyor.Polisin 1990'larda İstanbul'daki travestilere ve transseksüellere yönelik operasyonları hatırlatılırken, Türkiye'de fuhuşun teknik olarak yasal olduğu belirtiliyor. Hükümetin sex işçileri ve genelevler için yeni izinler yayınlamaktan vazgeçtiğini ve sektörün büyük bölümünü gayri meşru ve tehlikeli bir alan olmaya terk ettiği ifade ediliyor.En azından genelevlerde çalışan fahişelerin belli bir düzeyde de olsa koruma altında olduğu ve aralarında bir bağın oluştuğu kaydediliyor.Travestilerin günlük yaşamlarının anlatıldığı haberde, seksi işçilerinin günlerinin genelde potansiyel müşteriler için hazırlanmakla geçtiği anlatılıyor.Müşterilerin çoğu pencerelerden içeriye çağrılıyor. Müşterilerden alınan paranın bir bölümü genelevin sahibine veriliyor. Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan seks işçileri nekahet dönemlerini de genelevde geçiriyorlar. Bu sırada arkadaşları onların ihtiyaçlarını karşılıyor. Cinsiyet değiştirme ameliyatlarının ardından müşterilerden çiçekler geliyor.