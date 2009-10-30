İstanbul'un tarihi dansı

İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı’nın desteklediği ve tüm dünyada büyük yankı uyandıran gösterilere imza atan Anadolu Ateşi Dans Topluluğu tarafından sahnelenecek “İstanbul Dreams” projesi, 27 Ekim’de gerçekleştirilen basın toplantısıyla tanıtıldı.7 ayrı gezginin gözünden; yarı gerçek yarı düşsel bir İstanbul tablosunu, İstanbul’un ardından yurtdışına da taşıyacak projeye dair bilgiler, projenin Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan ve İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Yürütme Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç tarafından paylaşıldı.Avrupa Kültür Başkenti unvanı vesilesiyle İstanbul’a ve İstanbullulara dünya standartlarında gösteriler armağan etmekten büyük mutluluk duyduklarını belirten İstanbul 2010 AKB Ajansı Yürütme Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç şunları söyledi:“İstanbul gerek derin tarihi ve kültürel birikimi gerekse modern yüzüyle bizlere birden fazla panoramayı birlikte sunan eşsiz bir ilham kaynağına sahip. Her biri ayrı bir sosyo-kültürel, mimari, tarihi kimliğe sahip en az 8 merkeze sahip şehrimiz, aynı anda farklı tecrübeleri, farklı yaşayışları, farklı tatları mümkün kılıyor. İstanbul Dreams projesi de, İstanbul’un hem güncel hem de tarihi bu yüzlerini, farklı kültürlere ev sahipliği yapan coğrafyasının derin izlerini ve birleştirici gücünü ortaya koyacak. İstanbul’un dünya çapında da tanıtımına katkı sağlayacağına inandığımız bu projenin çok başarılı sonuçlar alacağına yürekten inanıyoruz.”Anadolu Ateşi Dans Topluluğu Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan ise “Anadolu Ateşi’nin İstanbul Dreams projesi ile İstanbul’a layık olmaya çalışacaklarını belirterek bugüne kadar sahneye koyulan bütün eserlerden daha görkemli bir proje olacağını” söyledi. Erdoğan, ‘İstanbul Dreams için İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı’ndan aldıkları 2.000.000 TL (2 milyon TL)’nin projeye büyük katkı sağlayacağını’ belirtti.Yabancıların gözünden İstanbul’un tüm renkleri: 7 farklı karakter, 7 farklı İstanbulBirbirinden bağımsız olarak İstanbul’u gezmeye veya araştırmaya gelen dört kadın, üç erkek karakterin özel serüvenlerini aktaracak “İstanbul Dreams”, İstanbul’un; düşsel, dinsel, tarihsel, masalsı, gerçeküstü, esrarengiz, efsanevi ve gerçek yönlerini sahneye taşıyacak.Şehrin batık kentleri ile ilgilenen bir İngiliz gezgin, dini ritüellere ilgi duyan bir Alman tarihçi, oryantal motiflere meraklı Hollandalı genç bir kız, Musevi kökenli bir İspanyol antropolog, bir Rus kadın, İslam tarihi tutkunu bir idealist ve neredeyse hiç uyumayan bir eğlence düşkünü genç’in hikâyeleri, tarihi ve modern İstanbul’un yüzlerini yeniden keşfetmek için seyircilere rehberlik edecek.“İstanbul Dreams”, görkemli tarihi, kültürel zenginliği ve üç dinin bir arada barışla yaşadığı hoşgörü coğrafyası İstanbul’da kültürel zenginliğe vurgu yaparken, eşsiz Boğaz’ın özel bir konum kazandırdığı şehrin birleştirici etkisine ise “su konsepti” ile dikkat çekecek.Prömiyeri Ekim 2010’da gerçekleştirilecek “İstanbul Dreams”, 2011 yılını da kapsayacak şekilde 30 adet gösteriyle İstanbulluların beğenisine sunulacak. Ardından Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Hollanda, İsviçre ve Romanya’yı kapsayan 10 temsil için Avrupa turnesine çıkacak gösterinin yaklaşık 10 yıl süreyle sahnelenmesi planlanıyor.