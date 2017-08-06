İstanbul'un tarihi caddesi pazar günleri artık sadece yayaların

İstanbul’un en yoğun caddelerinden biri olarak bilinen Ordu Caddesi Pazar günleri için trafiğe kapatıldı. Caddeyi artık Pazar günleri sadece yayalar ve bisikletliler kullanabilecek.

Geçtiğimiz hafta “Sağlıklı Yaşam İçin Bisiklet Kullan” sloganı ile düzenlenen bisiklet tutunda trafiğe kapatılan Laleli’deki Ordu Caddesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesince alınan kararla Pazar günleri için trafiğe kapatılmıştı.

"Hem vatandaş hem de bizim için iyi oldu"

Caddenin yayalar tarafından kullanılacak olmasına sevindiğini belirten bölge esnafı ise “Pazar günleri işlerin yoğun olduğu günlerdir.

Ancak çok fazla trafik yoğunluğu vardı. Şimdi vatandaş caddeyi daha çok kullanacak. Bu hem vatandaş için hem bizim için iyi oldu” diye konuştu.