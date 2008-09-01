İstanbul'un suyu alarm veriyor

İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 20’nin altına düştü.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nden (İSKİ) alınan bilgiye göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün yüzde 19,62’ye geriledi. Barajlarda geçen yıl ağustos ayı doluluk ortalaması yüzde 24,35 olmuştu.

Bugün itibariyle barajlardaki kullanılabilir su miktarı ise, Terkos’ta 70,574, Ömerli’de 55,048, Büyükçekmece’de 28,859, Sazlıdere’de 6,236, Darlık’ta 6, Elmalı’da 2,185, Pabuçdere’de 0,641, Istırancalar’da 0,636 ve Kazandere’de 0,29 milyon metreküp olarak ölçüldü.



