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Çevre

İstanbul'un son ağaçları da yanıyor

Ümraniye Çavuşbaşı mevkiinde çıkan yangında yaklaşık 30 dönümlük ormanlık alan kül oldu.

18 Ağustos 2008 03:00

Ümraniye Çavuşbaşı mevkiinde sabah saatlerinde başlayan yangınında 30 dönüm ormanlık alan kül oldu. Havadan da müdahale edilen yangın saat 14.00 sıralarında kontrol altına alındı. 

 Çavuşbaşı Belediyesi Yukarı Baklacı Mahallesi'nin yakınındaki geniş ve  sık çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda, saat 11.30 sıralarında,  yol kenarından henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.    Yangına, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü birimleri, itfaiye ekipleri, 
 jandarma ve vatandaşlar tarafından belediyenin iş makineleri ile  karadan, 1 yangın söndürme uçağı ve 2 helikopterle de havadan müdahale  edildi. Bu sırada yangının, rüzgarın da etkisiyle
 zaman zaman  alevlendiği görüldü.
Yangının kısmen kontrol altına alındığı, tamamen kontrol altına alınarak  söndürülmesi 
amacıyla çalışmaların sürdüğü belirtildi.   Bu arada, Çavuşbaşı Belediye Başkanı Muhammed Hanefi Dilmaç, olay yerine  gelerek incelemelerde bulundu.
Dilmaç, basın mensuplarının soruları üzerine, yangının çıkış nedenine  ilişkin henüz ellerine kesin bilgi ulaşmadığını, zarar gören ormanlık  alanın büyüklüğünün de yapılacak çalışmaların 
ardından belirleneceğini  bildirdi.

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