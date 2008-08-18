İstanbul'un son ağaçları da yanıyor

Ümraniye Çavuşbaşı mevkiinde sabah saatlerinde başlayan yangınında 30 dönüm ormanlık alan kül oldu. Havadan da müdahale edilen yangın saat 14.00 sıralarında kontrol altına alındı.



Çavuşbaşı Belediyesi Yukarı Baklacı Mahallesi'nin yakınındaki geniş ve sık çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda, saat 11.30 sıralarında, yol kenarından henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Yangına, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü birimleri, itfaiye ekipleri,

jandarma ve vatandaşlar tarafından belediyenin iş makineleri ile karadan, 1 yangın söndürme uçağı ve 2 helikopterle de havadan müdahale edildi. Bu sırada yangının, rüzgarın da etkisiyle

zaman zaman alevlendiği görüldü.

Yangının kısmen kontrol altına alındığı, tamamen kontrol altına alınarak söndürülmesi

amacıyla çalışmaların sürdüğü belirtildi. Bu arada, Çavuşbaşı Belediye Başkanı Muhammed Hanefi Dilmaç, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Dilmaç, basın mensuplarının soruları üzerine, yangının çıkış nedenine ilişkin henüz ellerine kesin bilgi ulaşmadığını, zarar gören ormanlık alanın büyüklüğünün de yapılacak çalışmaların

ardından belirleneceğini bildirdi.



