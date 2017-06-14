İstanbul'un silüetini bozan 16/9 kulelerinin tıraşlanması 2 milyar liraya bağlı!

Tarihi Yarımada’nın siluetini bozduğu için 4 yıldır tartışılan Zeytinburnu’ndaki 16/9 kulelerinin tıraşlanması 2 milyar TL’ye bağlı. En son “Kamulaştırma yapılır yani bedeli ödenirse yıkılabilir” kararı çıktı. Fakat Zeytinburnu Belediyesi “Bu para bütçemizin 5 katı, ödeyemeyiz” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, geçen hafta özellikle İstanbul ve Ankara’daki imar sorunlarına dikkat çekmişti. Belediyelere yönelik en önemli şikâyet konusunun imar uygulamaları olduğunu söyleyen Bakan, “Herkes gidip İstanbul’un ve Ankara’nın en lüks semtlerinde, sahil kenarlarında kafelerde oturup baktığı zaman, gördüğü manzaralardan, nahoş manzaralardan rahatsız diye düşünüyorum. Ortalıkta dolaşan imar hikayeleri çok rahatsız edici. Bu müthiş bir sıkıntı. Adalet duygusunu da sarsıyor” açıklamasını yapmıştı. İşte bu açıklamaların ardından da megakentteki silueti bozan yapılar yeniden gündeme oturdu. Siluet deyince de tabii ilk akla gelen yapı Zeytinburnu’ndaki 16/9 kuleleri... Malum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2013 yılında başbakanlığı döneminde, 16/9 kulelerine İstanbul’un siluetini bozduğu için tepki göstermiş, ardından da Sultanahmet Camii’nin arkasında yükselen 3 bloktan oluşan kulelerin tıraşlanması gündeme gelmişti.

150 bin metrekare

Habertürk’te yer alan habere göre, kulelerin tıraşlanmasıyla ilgili bugüne kadar peş peşe mahkeme kararları alındı, silueti bozan kısımlar yıkıldı yıkılacak derken aradan 4 yıl geçti. Peki kulelerde son durum ne? Yıkım kararına rağmen silueti bozan kısımlar neden tıraşlanmıyor?

Zeytinburnu Belediyesi yetkilileri dava sürecini ve yıkımın neden yapılamadığını şöyle açıkladı:

“16/9 kuleleriyle iligili ilk dava, planın iptaliyle sonuçlandı. Ardından da bir vatandaş bu sonuca dayanarak silueti bozan kısımlar için yıkım davası açtı. Zeytinburnu Belediyesi Encümeni’nden de yıkım için karar çıktı. Bu arada mülk sahibi de karşı dava açtı. Bu davada da idari mahkemeden ‘ancak silueti bozan kısımların bedeli ödenir, kamulaştırma yapılırsa yıkılabileceğine’ dair karar çıktı. Danıştay da onadı. Yıkılacak kısım, 150 bin metrekarelik bir alandan oluşuyor. Bunun karşılığı da 2 milyar TL’yi buluyor. Bu rakam, bütçemizin 5 katı. Belediyenin bu parayı ödemesi mümkün değil.”

Yükseklik 70 metre olmalı

İBB, Danıştay kararının ardından şehir siluetini koruma adına her semte yükseklik kotası getirdi. Buna göre Zeytinburnu için belirlenen yükseklik 70 metre yani 23 kat. Bu karara göre 36, 32 ve 26 kat olan 16/9 kulelerin birinden 13, birinden 9, diğerinden de 3 kat yıkılması gerekiyor.