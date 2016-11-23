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Yaşam

İstanbul'un sembolleri, kadına yönelik şiddete karşı turuncuya bürünecek

Turuncu giyecek olan eserler arasında Kız Kulesi, Galata Kulesi, Hidiv Kasrı, Beyazıt Kulesi de bulunuyor

23 Kasım 2016 01:25

Kız Kulesi, Galata Kulesi, Hidiv Kasrı gibi İstanbul'un sembol eserleri Birleşmiş Milletler (BM) tarafından hayata geçirilen "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Birleşin" kampanyası kapsamındaturuncuya bürünecek.

İÇTAŞ-Astaldi Konsorsiyumu'ndan (ICA) yapılan açıklaya göre, ICA, kadına yönelik şiddete karşı toplumsal bilincin artırılması ve farkındalık oluşturulması amacıyla, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında hayata geçirilen "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Birleşin" kampanyasına destek verecek.

 

"15 Temmuz Şehitler Köprüsü de turuncuya boyanacak"

 

Bu kapsamda köprü, 25 Kasım-10 Aralık tarihlerinde turuncu ışıklarla aydınlatılacak.

Dünyanın dört bir yanında sürecek etkinlikte, İstanbul'da Kız Kulesi, Galata Kulesi, Haliç Metro Geçiş Köprüsü, Bozdoğan Kemeri, Hidiv Kasrı, Beyazıt Kulesi gibi kültürel varlıklarla Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün yanı sıra 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri de turuncuya bürünecek.

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