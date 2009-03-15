İstanbul’un rantını birkaç harami yiyor

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "İstanbul, dünyanın en büyük rantlarını paylaşan bir kent ama o rantı İstanbullular değil, birkaç tane harami yiyor" dedi.



Kılıçdaroğlu, CHP'li Gürsel Tekin ile partisinin seçim çalışmaları kapsamında Güngören'de düzenlenen mitinge katıldı.



Mitingde konuşan Kılıçdaroğlu, Anadolu'dan İstanbul'a on binlerce kişinin geldiğini ve burayı yurt edindiğini belirterek, şöyle konuştu:



"İstanbul, dünyanın en büyük rantlarını paylaşan bir kent ama o rantı İstanbullular değil, birkaç tane harami yiyor. İstanbul'un rantı 205 milyar dolar. Dönüşüm projesi adı altında evlerinizi yıkıp, sizin boşalttığınız alanları kendi yandaşlarına tahsis etmek istiyorlar. Biz buna razı değiliz. Biz halktan yanayız, onlar gibi rantçı değiliz. Biz İstanbul'un rantını halka eşitçe dağıtacağız."



"İktidar partisinin yandaşlarına milyarlarca dolar para aktardığını" ileri süren Kılıçdaroğlu, "Bu paralarla yedi sülalelerini zengin ettiler. Onlar 15 yıl önce sizin gibi insanlardı. Mütevazı bir şekilde yaşıyorlardı. Şimdi soruyorum, 15 yılda ne değişti de eşlerinin parmağına 65 milyarlık yüzük takabiliyorlar? Bunlara gelince para var, yoksullara yok" şeklinde konuştu.



Şimdi de Türkiye ile yetinilmediğini, Amerika'dan mal mülk edinildiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"29 Mart’ta halkın iktidarı geldiğinde kaçacakları yer belli o zaman. 29 martta size söz veriyorum, İstanbul'da haramilerin iktidarı yıkılacak, halkın iktidarı gelecek. İstanbul'u beraber haramilerden temizleyeceğiz. Meşhur bir sloganları vardı; 'Durmak yok, yola devam'.Bunun aslı 'durmak yok, yolmaya devam' olacak. Şimdi de 'büyük düşün' diyorlar. Yani 'büyük götürün' demek istiyorlar. Çünkü artık küçüklere tenezzül etmiyorlar."



(AA)

