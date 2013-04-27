İstanbul'un plajlarına 'Mavi Bayrak' geliyor

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Genel Müdürü Erol Güngör, İstanbul'da, Mavi Bayrak alabilecek temizlikte plajlar olduğunu belirterek, 'Belediyeyle çalışmalar yürütüyoruz. Analiz sonuçları iyi yerleri Mavi Bayrak ile ödüllendireceğiz' dedi.

Güngör, dönem dönem İstanbul plajlarıyla ilgili tartışmaların gündeme geldiğini, bu konuda önemli bilgi kirliliği yaşandığını ifade etti.

İSKİ ile Sağlık Bakanlığının analiz ve kontrollerinde, İstanbul'da bazı plajların temiz olduğu sonucunun ortaya çıktığını bildirdi. İstanbul'da deniz suyunun önemli ölçüde temizlendiğini ancak plajlara hala kirli gözüyle bakıldığını belirten Güngör, bu algının yıkılması için farkındalık yaratmak gerektiğini söyledi.

Geçmişte yaşanan kirliliğin İSKİ'nin arıtma tesisleriyle büyük oranda önlendiğini, hatta bazı plajların suyunun Mavi Bayrak verilebilecek kaliteye ulaştığını vurgulayan Güngör, şöyle konuştu:

'Kamuoyu oluşursa İstanbul'da, Mavi Bayrak alabilecek kalitede, temizlikte plajlar var. Sağlık Bakanlığı verilerine göre de plajların bir kısmı sağlıklı. Uluslararası Çevre Eğitim Vakfının koordinasyonunda Mavi Bayrak programı yürüten TÜRÇEV olarak belediyeyle çalışmaları yoğunlaştırıyoruz. Gerekli çalışmaları ayrıntılı şekilde yaptıktan sonra analiz sonuçları iyi yerleri Mavi Bayrak ile ödüllendireceğiz.'

İstanbul merkezinde Mavi Bayraklı plaj bulunmadığını, Şile'de Ayazma ve Ağlayankaya plajlarına geçen yıl mavi bayrak verildiğini kaydeden Güngör, 'Bu yıl bir plaj daha aday oldu, jüri uygun görülürse Şile'de mavi bayraklı plaj sayısı 3'e çıkacak' dedi.

Güngör, Türkiye'de Mersin'de 8, Antalya'da 190, Muğla'da 76, Aydın'da 22, İzmir'de 32, Balıkesir'de 17, Çanakkale'de 5, İstanbul Şile'de 2, Tekirdağ, Kocaeli'de ve Düzce'de birer olmak üzere toplam 355 Mavi Bayraklı plaj olduğunu söyledi.

Mavi Bayrak için başvuruların TÜRÇEV'e yapıldığını belirten Güngör, adaylara önce ulusal, sonra uluslararası jüri onayıyla bir yıl süre için Mavi Bayrak ödülü verildiğini anlattı.



Ödüllerin her yıl mayıs ayının ilk haftasında açıklandığını bildiren Güngör, 32 kriterli bir değerlendirme yapıldığını dile getirdi. Güngör, şunları kaydetti:

'İlk önce deniz suyu kalitesine bakılıyor. Sezon süresince 15 gün arayla yapılan deniz suyu analizlerinin AB Yüzme Suyu Direktifi'ne uygun olmalı. Sanayi ve kanalizasyon atıklarının plaj alanını etkilememesi ve beldede toplanan atık suların, Ulusal Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ile Kentsel Atık Su Yönetmeliği'ne uygun bertaraf edilmesi gerekiyor.

Çevre eğitimi, bilgilendirme, çevre yönetimi ve güvenlik de önemli bir konu. Örneğin plajda ihtiyaca cevap verebilecek sayıda cankurtaranın, ilk yardım malzemelerinin bulundurulması, kirlilik kazaları ve riskleriyle mücadele edebilecek acil durum planı oluşturulması şart. Beldede en az bir Mavi Bayraklı plajda engelliler için tuvaletle erişim rampası bulunması gibi başlıkları da arıyoruz.'