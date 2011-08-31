İstanbul'un otobüsleri yine değişiyor!

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Edirnekapı'daki İETT Garajı'nda personel ve çocuklarla bayramlaşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, burada İstanbul'un yeni otobüslerini tanıttı.İETT'ye ilk etapta 500 yeni otobüs alınacağını ve daha sonra bu sayının bine tamamlanacağını belirten Topbaş, halk otobüslerinin de 2013 sonuna kadar alçak tabanlı, klimalı araçlarla değiştirileceğini kaydetti.Yeni İETT otobüslerinin renginin yeşil, halk otobüslerinin renginin ise turkuaz mavisi olmasının planlandığını ifade eden Topbaş, her iki otobüsün de damalı olmasını tercih ettiklerini dile getirdi.İETT Garajı'nda basın mensuplarına, sarı, yeşil, turkuaz ve kırmızı renkli otobüsleri gösteren Topbaş, sarı ve kırmızı renklerinin deneme amaçlı uygulandığını, yeni İETT otobüslerinde yeşil, yeni halk otobüslerinde ise turkuaz mavisi rengi düşündüklerini söyledi.Göreve geldiklerinden bu yana İETT'deki yenileme sürecini devam ettirdiklerini bildiren Topbaş, şöyle konuştu:''Arzumuz, büyüyen bu şehirdeki insanlara kaliteli ve konforlu ulaşım imkanı sunmak. Bunun için belediye olarak bugüne kadar yaptığımız 22 milyar liralık yatırımların yüzde 55'ini ulaşıma ayırdık. Çok ciddi işler yaptık. Fakat İstanbul o kadar büyük ki yaptığımız işler yeni yeni fark ediliyor. Bir şehrin medeniyet ölçüsü o şehirdeki insanların toplu taşıma araçlarını kullanım oranına bağlı. Her kesimden insan toplu taşıma araçlarını tercih edebiliyorlarsa o şehir medenidir. Bütün İstanbulluların bu araçları tercih etmesi için kaliteli, konforlu, hızlı ve güvenli hizmet vermeye özen gösteriyoruz. Halk otobüslerini de 2013 sonuna kadar tamamen yenileyerek İstanbul'a yakışır hale getireceğiz.''Kadir Topbaş, İstanbul'daki halk otobüsü imajını özellikle düzeltmek istediklerini belirterek, şöyle dedi:''Halk otobüslerinin üstünde şu anda var olan birkaç rengi turkuaz mavisi olarak çevireceğiz ve bu otobüsleri de damalı hale getireceğiz. İstanbul'da artık, egzozundan rahatsız olduğumuz, sıkıntı veren, tedavülden kalkmış otobüs tipleriyle değil, şehrin estetiğine yakışan modern otobüsler göreceğiz. Yenilenen İETT ve halk otobüsleri dünyada ilk defa İstanbul'a özel olarak damalı hale getirilecek. İstanbul'un 'otobüsleri damalı bir şehir' olarak bilinmesini istiyoruz.''Ulaşım hizmetlerinin bir kısmını, kurdukları Otobüs A.Ş. ile yürütmelerine rağmen, İETT'nin, Belediyenin asli unsuru olduğunu ve asla ihmal etmediklerini vurgulayan Topbaş, şunları söyledi:''Özellikle altını çizmek istiyorum. İETT'yi ihmal etmek gibi bir anlayışımız yok. İhtiyaç tamamlanana kadar araç alım çalışmaları sürecek. 2013 sonuna kadar İstanbul'daki tüm belediye ve halk otobüsleri bu şehre yakışır hale gelecek. Güzel bir şehir mobilyası olacaklar. Bu fedakarlıktan kaçınmayacağız. İstanbul'da otobüslerde bir eksik olmamasının yanı sıra, otobüslerdeki insan onuruna yakışmayacak tarzdaki yoğunluğu da ortadan kaldıracağız. Bütün vatandaşlarımızın rahatlıkla otobüsleri tercih etmesini sağlayacağız.''