İstanbul'un nüfusu 118 ülkeyi geçti

T24- İstanbul nüfusuyla Yunanistan, Küba, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, İsveç ve Tunus'un da aralarında bulunduğu 118 ülkeyi geride bıraktı. Kentin nüfusu son 2 yılda eklenen 341 bin 322 kişiyle birlikte 12 milyon 915 bin 158'e ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri ve BM Nüfus Fonu'nun 2009 yılı tahminlerinden yapılan hesaplamalara göre, İstanbul'un 2 yıldaki nüfus artış miktarı, ülkedeki 32 ilin nüfusundan daha fazla oldu.İstanbul yıllık nüfus artışıyla nüfusuna her 4 ayda bir Bayburt, 4,5 ayda bir Tunceli, 6 ayda bir Ardahan ve 7 ayda bir Gümüşhane ve Kilis ekliyor.Ankara ise yıllık 101 bin 863 kişilik artışıyla Tunceli ve Bayburt'un nüfusundan fazla arttı.Oransal olarak bakıldığında ise nüfus artış hızında başı Çankırı çekti. Çankırı'nın 2007-2008 döneminde yüzde 1,20 olan nüfus artış hızı, 2008-2009 döneminde yüzde 5,07'ye yükseldi. Çankırı'nın nüfusu 2007 yılında 174 bin 12 kişi, 2008'de 176 bin 93 kişi ve 2009 yılında ise 185 bin 19 kişi olarak hesaplandı.Nüfus artış hızında en dikkat çekici gelişme ise Bilecik'te yaşandı. Bilecik'in 2007-2008 döneminde yüzde eksi 5,21 olan nüfus artış hızı 2008-2009 döneminde yüzde 4,60'a çıktı.2007 yılında 203 bin 777 kişinin yaşadığı Bilecik'te nüfus 2008'de 193 bin 169 kişiye geriledi, ancak 2009 yılı itibariyle Bilecik'in nüfusu 202 bin 61 kişiye çıktı. Nüfusu hızla azalan bazı iller artışa geçerken, göç alan ve nüfusu bu nedenle hızla artan bazı illerde de nüfus azaldı. Bu değişimde, söz konusu dönemde çeşitli illerde kurulan üniversiteler, açılan öğrenci yurtları, askeri birlikler ve ceza evlerinin etkili olduğu belirtiliyor.Söz konusu dönemler itibariyle Isparta'nın nüfusu da 419 bin 845 kişiden 407 bin 463 kişiye geriledi ama 2009'da 420 bin 796 kişiye ulaştı. Bu rakamlar değerlendirildiğinde Isparta'nın 2007-2008 döneminde eksi yüzde 2,95 olan nüfus artış hızı 2008-2009 döneminde yüzde 3,25'e yükseldi.Nüfus artış hızları Ankara'da yüzde 1,84'ten yüzde 2,24'e, İstanbul'da yüzde 0,98'den yüzde 1,72'ye, İzmir'de yüzde 1,51'den yüzde 1,91'e yükseldi. Hatay'ın nüfus artış hızı yüzde 1,95'ten yüzde 2,49'a, Mersininki de yüzde 0,44'ten yüzde 2,37'ye ulaştı.Nüfus artış hızı artıda olan pek çok ilin de 2008-2009 dönemine gelindiğinde eksiye döndüğü ya da artış hızının epey gerilediği görüldü. Nüfus artış hızı azalan illerin başında Yalova geldi. Yalova'nın nüfus artış hızı yüzde 8,61'den yüzde 2,59'a geriledi.Nüfus artış hızları Tekirdağ'da yüzde 5,82'den yüzde 1,63'e, Hakkari'de yüzde 4,92'den eksi yüzde 0,71'e, Tunceli'de yüzde 2,89'dan eksi yüzde 3,92'ye, Şırnak'ta yüzde 3,19'dan yüzde 0,26'ya, Ardahan'da yüzde eksi 0,42'den yüzde eksi 3,63'e geriledi.Muğla'nın yüzde 3,30 olan nüfus artış hızı yüzde 1,38'e, Gaziantep'in yüzde 3,35 olan nüfus artış hızı yüzde 2,57'ye, Giresun'un yüzde 1,02 olan nüfus artış hızı yüzde 0,02'ye indi.Türkiye toplamına bakıldığında da ülkenin nüfus artış hızı, yüzde 1,32'den yüzde 1,46'ya çıktı.