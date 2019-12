-İSTANBUL'UN MÜZELERİ "DARPHANE" GİBİ İSTANBUL (A.A) - 10.02.2011 - Her köşesinde, kucak açtığı medeniyetlerin izlerini taşıyan ve 8500 yıllık tarihiyle göz kamaştıran İstanbul'un müzeleri ve tarihi mekanlarını geçen yıl ziyaret eden 11 milyon 661 bin 624 kişi, yaklaşık 90 milyon lira gelir bıraktı. AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, başkentlik yaptığı Roma, Bizans ve Osmanlı imparatorluklarının tarihi eserlerine ev sahipliği yapan İstanbul'a geçen gelen yıl 6 milyon 960 bin 980 turist geldi. Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin yanı sıra Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan cumhurbaşkanı, devlet başkanı, başbakan ile diğer yetkililerin de uğramadan gidemedikleri İstanbul'un saray ve müzelerini geçen yıl toplam 11 milyon 661 bin 624 yerli ve yabancı turist gezdi. Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetim sarayı ve hanedanlık ikametgahı olarak 19. yüzyıla kadar 380 yıl kullanılan ve bu döneme ilişkin emsalsiz tarihi eserlerin sergilendiği Topkapı Sarayı Müzesi, yine en çok ziyaret edilen müze oldu. Müzeyi bir yılda 3 milyon 588 bin 730 turist ziyaret ederken, 30 milyon 642 bin 891 lira gelir elde edildi. Topkapı Sarayı Müzesinden sonra ziyaret edilen ikinci eser ise dünya mimarlık tarihinin günümüze kadar ayakta kalmış en önemli anıtları arasında yer alan Ayasofya Müzesi oldu. 916 yıl kilise, 481 yıl cami olarak işlevini sürdüren Ayasofya'yı da 2 milyon 952 bin 768 kişi gezdi. Ziyaretlerden 26 milyon 647 bin 825 lira gelir sağlandı. Türk ve İslam Eserler Müzesi'ne 81 bin 970 kişinin ziyareti 633 bin lira, Hisarlar Müzesi Müdürlüğüne bağlı birimlere 72 bin 122 kişinin ziyareti 166 bin 100 lira gelir getirdi. İstanbul Arkeoloji Müzeleri'ni geçen yıl 307 bin 670, Yıldız Sarayı Müzesi'ni de 38 bin 735 kişi gezdi. -YEREBATAN SARNICI REKOR KIRDI- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş'ye bağlı müzeler, ziyaretçi ve elde edilen gelir açısından 2010 yılında rekor kırdı. Sultanahmet'te bulunan ve 542 yılında Bizans İmparatoru Justinyen tarafından At Meydanı'nın diğer tarafında bulunan Büyük Saray'ın su ihtiyacını karşılamak üzere yaptırılan Yerebatan Sarnıcı'nı 2009 yılında 1 milyon 512 bin, 2010 yılında 1 milyon 784 bin kişi ziyaret etti. Ziyaretlerden 2009 yılında 10 milyon 749 bin 85, 2010 yılında ise 13 milyon 788 bin 265 lira gelir elde edildi. Antik çağdan Bizans'a, Selçuklu'dan Osmanlı'ya 120 mimari eserin 1/25 oranında küçültülerek yapılmış maketlerinin sergilendiği Miniatürk'ü, 2009 yılında 684 bin 105, 2010 yılında 744 bin 42 kişi ziyaret ederken, ziyaretler 2009 yılında 1 milyon 831 bin 566, 2010 yılında 2 milyon 347 bin 430 lira gelir sağladı. İstanbul'un fethini 557 yıl sonra yeniden yaşatan ve dünyadaki benzerlerinden tam panoramik özelliği ile ayrılan Panorama 1453 Tarih Müzesi'ni 2009 yılında 705 bin 102, 2010 yılında 967 bin 84 kişi gezdi. Müzeye ziyaretler 2009 yılında 1 milyon 582 bin 457, 2010 yılında 2 milyon 225 bin 607 lira gelir getirdi. -MİLLİ SARAYLARI 1 MİLYON KİŞİ GEZDİ- TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığı'na bağlı bulunan saray, köşk ve kasırlar, 2010 yılında yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bu dönemde tarihi mekanları yerli ve yabancı toplam 1 milyon 124 bin 503 ziyaretçi gezdi ve bu ziyaretçilerden 11 milyon 667 bin lira gelir elde edildi.