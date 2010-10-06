-İSTANBUL'UN KURTULUŞUNUN YIL DÖNÜMÜ ANKARA (A.A) - 06.10.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Gül'ün, kurtuluş yıl dönümü nedeniyle İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a tebrik telgrafı gönderdiği kaydedildi. TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin ise yayımladığı mesajında, Kurtuluş Savaşı'nda tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşayan milletin, örnek bir özgürlük destanına imza atarak, ülkenin her köşesinde şanlı bayrağı dalgalandırdığını vurguladı. Tarih içerisinde büyük medeniyetlere başkentlik yapan İstanbul'un, 1. Dünya Savaşı ve sonrasında da kritik görevler üstlendiğine işaret eden Şahin, mesajında şunları kaydetti: ''Milletimizin özgürlüğe inancının bir mücadelesi olan Kurtuluş Savaşımızın ardından da işgal kuvvetleri, Kurtuluş Savaşımızın lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Geldikleri gibi giderler' sözünde olduğu gibi İstanbul'u terk etmişlerdir. İstanbul, Cumhuriyetimizin ilanının ardından da modern Türkiye'nin kültür, ekonomi ve sanat merkezlerinden biri olmuştur. Ülkemizin yaşadığı kentleşmeyle birlikte İstanbul, bugün dünyanın önemli metropol kentlerinden biri olmuştur. İstanbul'un da metropol kentlerde olduğu gibi kent hayatına dair önemli sorunları bulunmaktadır. İstanbul'un tarihi ve kültürel dokusunu korumak, medeniyetler şehri kimliğini yaşatmak hepimizin temel görevidir. İstanbul'un 2010 Dünya Kültür Başkenti seçilmesinin, bu tarihi ve kültürel değerinin geliştirilmesine ve yaşatılmasına hizmet edeceğine inanıyorum. İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 87. yıl dönümünü kutluyor, başta bağımsızlık mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını saygı ve şükranla anıyorum.'' -ERDOĞAN'IN MESAJI- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da mesajında herkesin gönlünde müstesna bir yeri bulunan, eşsiz güzelliğiyle dünyanın en gözde şehirlerinden İstanbul'un kurtuluş gününde, 1453'teki fetih ruhu ve coşkusunun yeniden yaşandığını belirtti. İstanbul'da, kahraman ordunun büyük bir coşku ve sevinç gözyaşlarıyla karşılandığı bu son derece anlamlı günün, milletin destansı istiklal mücadelesini de en güzel şekilde taçlandırdığını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti: ''Kıtaları birbirine bağlayan, farklı kültür ve inançları barış içinde bir arada yaşatan İstanbul, insanlığın ortak medeniyet mirasında da çok özel ve çok önemli bir yere sahiptir. İnanıyorum ki içinden geçmekte olduğumuz bu zor dönemde insanlığın özlemini duyduğu 'Medeniyetler İttifakı'nın sembol şehri olan İstanbul, yüzyılların birikimini geleceğe taşımaya devam edecektir. Küresel barışa katkıları giderek artan, 2010 yılı için Avrupa Kültür Başkenti seçilen İstanbul'un kurtuluşunun yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını şükran ve rahmetle anıyorum.'' Erdoğan, mesajında, bu önemli günde düzenlenen etkinliklerin toplumda birlik, beraberlik ve bağımsızlık bilincini yükseltmesi temennisini de dile getirdi.