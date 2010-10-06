-İSTANBUL'UN KURTULUŞUNUN 87. YIL DÖNÜMÜ İSTANBUL (A.A) - 06.10.2010 - İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 87'nci yıl dönümü kutlamaları, Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törenle başladı. Törende, anıta çelenkler konularak, Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Törene, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin, CHP İstanbul İl Başkanı Berhan Şimşek, askeri ve mülki erkan ile öğrenciler katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş, Anıt Şeref Defteri'ne şunları yazdı: ''İstanbul'un kurtuluşunun 87. yıl dönümünde bir kez daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle anıyoruz. Bugünü şehit ve gazilerimize borçluyuz. Türk milletinin hürriyet sevdasının, istiklal aşkının bir meşalesi olan bu anlamlı gün, aynı zamanda Cumhuriyetin kuruluşunun mücadelesi olmuştur. İstanbul'un kurtuluşunun 100 yılına doğru adım adım ilerliyoruz. Bununla da yetinmeyerek, sizlerden devraldığımız mirası daha da ileri bir seviyeye taşımak için İstiklal Mücadelesi'nden ve Cumhuriyetin kazanımlarından aldığımız ilhamla çalışıyoruz, ruhunuz şad olsun'' Vali Mutlu ve diğer katılımcılar, Taksim Cumhuriyet Anıtı önündeki törenin ardından İstanbul Valiliğine geçerek, burada tebrikleri kabul etti.