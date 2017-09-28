İstanbul’un kokteyl festivali başlıyor

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - KOKTEYL ustalarını bir araya getirecek “Istanbul Cocktail Festival”, 1 Ekim Pazar günü İstanbul’da yapılacak.

Türkiye’de ilk kez düzenlenecek “Istanbul Cocktail Festival”, kokteyl ustaları ile kokteyl meraklılarını bir araya getirecek. KüçükÇiftlik Park’ta 1 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek festivalde atölye ve tadım etkinliklerinin yanı sıra konserler ve paneller düzenlenecek. Festivalde, Ada Sanlıman, Bora Uzer, Flapper Swing, Islandman, Jabbar, Kozmonotosman, Palmiyeler ve Sufle sahne alacak.



