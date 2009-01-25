İstanbul’un kıyıları CHP, varoşları AKP

AKP, 22 Temmuz’daki genel seçimleri İstanbul’da “açık ara” önde bitirmesine rağmen, Boğaz’ın kıyı semtlerinde CHP’yi geçemedi. AKP, oyları iç kesimlerden ve varoşlardan aldı.



İstanbul’da 22 Temmuz’da oyları geçerli sayılan 5 milyon 729 bin 885 seçmenin yüzde 45.26’sına tekabül eden 2 milyon 589 bin 369’unun desteğini alan AKP, tek başına rakiplerinin tamamına yakın düzeyde oy toplarken 70 milletvekilliğinin 39’unu kazandı. Şehrin 32 ilçesinin 6’sında birinci olabilen CHP’nin seçmeni daha çok kıyı kesiminde yoğunlaşıyor. Sadece Kadıköy, Adalar, Beşiktaş, Şişli, Bakırköy ile yazlık konutların odaklandığı Silivri’de birinci parti olan CHP’nin AKP’nin hâkim olduğu ilçelerdeki desteği çok düşük kaldı. AKP ise CHP’nin önde olduğu bazı ilçelerde yüzde 30’lara varan oranlarda destek buldu.



ŞİŞLİ: CHP’nin oyların yüzde 38’ini alarak birinci olduğu Şişli’de AKP oyların yüzde 32’sini topladı.



ADALAR: AKP, belediye yönetimini elinde bulundurduğu Adalar’da bir varlık gösteremedi. Adalar’da yüzde 42 oy oranına ulaşan CHP, burada AKP’yi ikiye katladı.



BEŞİKTAŞ: CHP’nin AKP’yi en açık farkla geride bıraktığı ilçe Beşiktaş oldu. Genel görüntünün tersine döndüğü Beşiktaş’ta oyların yüzde 53’ünü alan CHP, AKP’nin burada yüzde 18’de kalan desteğini üçe katladı.



KADIKÖY: CHP, geleneksel olarak güçlü olduğu Kadıköy’de 2002’de yüzde 43 olan oy oranını 22 Temmuz’da yüzde 48.9’a çıkardı.



ÜSKÜDAR: AKP, denize kıyısı olan Üsküdar genelinde yüzde 47’ye ulaştı. AKP, bu ilçedeki en yüksek oranı yüzde 61’le Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın evinin bulunduğu Emniyet Mahallesi’nde yakaladı. Aynı mahallede CHP’nin oy oranı yüzde 15.

