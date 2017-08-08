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Yaşam
Deutsche Welle

İstanbul'un kedileri Almanya'ya geliyor

İstanbul deyince akla sadece Boğaz değil, başına buyruk, özgür sokak kedileri de geliyor. Yönetmen Ceyda Torun'un İstanbul'u kedilerin gözünden anlattığı "Kedi" adlı belgeseli yakında Almanya'da da gösterime giriyor.

08 Ağustos 2017 16:18

Yüzyıllık geçmişi, tarihi dokusu, barındırdığı kültürlerle dünyanın önemli metropolleri arasında yer alan İstanbul, tüm bu özelliklerinin yanı sıra kedileriyle de ziyaretçilerinin ilgisini çeken bir kent. Yönetmen Ceyda Torun, hemen her semtinde sayısız sokak kedisinin yaşadığı İstanbul'u, bu yanıyla beyaz perdeye aktarıyor.

Kedilerin gözünden bir kenti anlatmaya çalışan Torun, belgeselinin başrol oyuncuları olan kedileri bulabilmek için kameramanı ile büyük bir sabır gösterdi. Kenti karış karış gezen ikili, milyonları bulan İstanbul'daki sokak kedilerinin gözünden, dev bir metropolü izleyicinin beğenisine sunuyor.

İki ay boyunca drone kameraların da yardımıyla kenti turlayan Torun ve kameraman Charlie Wuppermann, kanalizasyon borularından, balık pazarlarına ve en ücra semtlerdeki sokaklara kadar kedileri izledi.

"Kedi" adlı belgesel, 10 Ağustos'tan itibaren Alman izleyicisiyle de buluşuyor. 11 yaşına kadar İstanbul'da yaşayan Torun, o dönem insanlardan çok kedi arkadaşları olduğunu belirtiyor ve "Bugün olduğum kişi olamazdım" diye ekliyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/GA/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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BoğazCeyda TorunAlmanyaTorunCharlie WuppermannAğustosAlmanDeutsche Welle Türkçe DW/GA/BÖ

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