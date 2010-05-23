İstanbul'un kapıları bu festivalle açılıyor

T24 - Alman Konsolosluğu, Selimiye Kışlası veya Heybeliada Ruhban Okulu... Belki hergün bu binaların önünden geçiyorsunuz. Peki ya içlerine girip gezebilmek? Kulağa çok güç geliyor, ama Açık Kapı Festivali ile artık bu da mümkün.





22 Mayıs-30 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen festivalde, İstanbul'da normal koşullarda girilmesi özel izne bağlı olan veya gözardı edilen yapılar gezilebilecek. 46 bina ve mekan kapılarını 9 gün süreyle ziyarete açacak. Açık Kapı Festivali'nde, Londra'da her yıl bir haftasonu düzenlenen ve ziyarete kapalı binalara giriş olanağı sunan Open House Festival'den ilham alınarak yola çıkılmış.







Yeniden keşfetme zamanı







2010 Avrupa Kültür Başkenti projelerinden biri olan festival kapsamında Eski Şapka Fabrikası, Selimiye Kışlası, Ahırkapı Feneri, Deniz Palas ve daha pekçok bina ve mekan görülebilecek. Sirkeci Garı, Borusan Müzik Evi ve Ortaköy Camisi gibi halihazırda açık olan yapılar da 'yeniden keşfedilmek için' festival ziyaretçilerini ağırlayacak. Ayrıca halen devam eden Marmaray Kazıları da gezi rotaları arasında.





Festivalin işgücünü ise 2010 Avrupa Kültür Başkenti gönüllüleri sağlıyor. Geziler sırasında 2010 gönüllüleri ziyaretçilere eşlik edecek.







Sayı 100'e çıkacak







Projeyi geliştiren isim Arkitera Mimarlık'tan Ömer Kanıpak festivalle ilgili ''Yola çıkış amacımız ihmal ettiğimiz binalar hakkında insanlarda farkındalık oluşturmaktı,'' diyor ve şöyle devam ediyor: ''Çünkü kenti oluşturan binaları ve bunların niteliğini bir mimar olarak çok önemsiyorum''.





Arkitera Mimarlık olarak bu yıl ilki düzenenlenen festivali gelecekte de sürdürmek, hatta bu yıl 46 olan açık kapıları seneye 100'e çıkarmak istiyorlar.





Pekçok bina ve mekan için katılımcı sınırını aşan festival hakkında acikkapi.arkitera.com adresinden bilgi alınabilir. Ayrıca sürekli güncellenen binalar için rezervasyon yaptırarak gezilere ücretsiz olarak katılmak mümkün. Nitekim Açık Kapı Festivali ile şehrin pekçok kapısı 9 gün boyunca açılıyor.





Bazı açık kapılar:





Heybeliada Ruhban Okulu

Büyükada Splendid Otel

Mısır Apartmanı

Ortaköy Camii

Dolmabahçe Camii

Tophane Camii

Haydarpaşa İngiliz Mezarlığı

Taksim Aya Triada Kilisesi

Bulgar Kilisesi

Tabanlıoğlu Mimarlık Ofisi

Levent Loft Binası

II. Selim Türbesi

Borusan Müzik Evi

Atlas Pasajı İstanbul 2010 AKB Ajansı

Lütfi Kırdar Kongre Sarayı

Florya Atatürk Köşkü





Yazı: Murat Ekinay (Miha)



