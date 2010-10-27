İstanbul’un kalbine dört neşter!

T24 - İstanbul’u bekleyen olası depreme hazırlık için haftasonu ‘Deprem Zirvesi’ yapıldı. Başbakan Erdoğan’ın başkanlığını yaptığı zirvede özellikle depreme dayanıklı olmayan yapıların yeniden yapılması için 4 model ortaya kondu.







İstanbul Büyükehir Belediyesi tarafından hazırlanan 4 model ile 2 milyonun üstündeki İstanbullu'ya yeni konut yapılması hedefleniyor. Peki bu modeller hangileri olacak? İlk model daha önce Vatan gazetesinin açıkladığı ve ‘Fikirtepe Piyangosu’ olarak açıklanan model. Bu modelde bina sahiplerinin bir araya gelerek dernek kurmaları ve ada bazında yapılan imar artışları ile evlerinin yenilenmesi hedefleniyor. Fikirtepe bu kapsamda örnek olarak gösteriliyor. Bu modele ise “Plan kararlarıyla dönüşüm’ ya da “Deprem odaklı dönüşüm’ adı da veriliyor.







Anadolu yakasının merkezi Kartal

İstanbul’da uygulanması planlanan bir diğer modelin adı ‘Stratejik Dönüşüm’. Bu modelin bir diğer adı da ‘Barcelona modeli’. Bu yöntem ile Barcelona’da kentsel dönüşüm yapıldı. Bu dönüşümde imar planlarında sanayi olarak geçen yerlerin lejantları yani durumları değiştirilerek konut ya da ticaret alanları yapılması. Bir başka ifadeyle sanayi alanı olarak görünen yerlerin imara açılması. Bu modelin Anadolu yakasındaki merkezi olarak Kartal gösteriliyor. 10 milyon hektar inşaat alanının planlandığı bu modelde yaklaşık 2 milyon kişiye yeni konut ve 150 bin kişiye de yeni iş sahası yaratılması planlanıyor. Sanayi alanı olarak görünen yerler ticaret, turizm, kültür ve konut alanı ilan edilecek.



Teknoloji üssü Kağıthane

Bu dönüşüme bir başka örnek ise Kağıthane-Cendere Bölgesi. Burada da konut ve sanayi olarak görünen imar düzeni eğitim, bilim ve teknoloji alanı olarak değiştirilecek ve sanayi bölgesi şehir dışına çıkartılacak. Böylece 100 bin kişiye yeni konut alanı yaratılırken 30 bin kişiye de iş imkanı . Bu projede bir başka hedef ise dere islahı yapılarak çevre yolları ile ulaşımın sağlanması. Konut alanları yapılarak Zincirlikuyu-Maslak arasındaki yoğunluğu bu alana kaydırmak da başka bir hedef. Proje bittiğinde fiber optik ağlarla sarılmış, üst düzey teknolojinin kullanıldığı, wifi teknolojinin hakim olduğu, metro gibi ulaşım sistemlerine bağlantısı yapılmış bir yerleşim alanı yaratılmış olacak. Strateji dönüşümde bir başka hedef de Maltepe Dragos. Buradaki sanayi alanları da kaldırılacak ve 200 bin kişinin yaşadığı yeni konutlar yapılacak. 10 bin kişiye de yeni istihdam alanı yaratılacak. İnşaat alanının ise yaklaşık 1 milyon metrekare olması planlanıyor ve bölge ticaret-kültür-turizm merkezi haline getirilecek.



KİPTAŞ’la takas yöntemi

Bir başka kentsel dönüşüm modeli ise ‘Üret-Aktar-Boşalt’. Bu model Zeytinburnu Sümer Mahellesi’nde uygulanmaya başladı. Zeytinburnu’nda 16 bin bina tarandı ve bunun 2 bin 300’nünün yüksek riske sahip olduğu tespit edildi, pilot bölge olarak da Sümer Mahellesi seçildi ve mahalleye bin 280 konut ve iş yeri yapımına karar verildi. İlk etapta Sümer Mahallesi’nde yıkımına karar verilen evler, Sümer Mahallesi’nin hemen yanına yapılan KİPTAŞ konutlarıyla takas yapılacak. 100 metrekaresi evi olanlara 75 metrekarelik evler bila bedel verilecek. Eğer arada fark doğarsa da bu da 10 yıllık banka kredisi ise sağlanacak.



Gecekondu dönüşümü

Kentsel dönüşüm için üretilen son model ise “Gecekondu Alanlarında Dönüşüm’. İBB arazileri üzerine yapılan konutların yıkılması için bir proje üretildi. Bu kapsamda 22 ilçede 2 bin 515 gecekondu saptandı. Bu binalar yıkılarak yerine 3 bin 937 tane konut yapıldı. Yeni yapılan konutlar ise taksitli ve makul fiyatlarla satışı yapıldı.



Kartal böyle olacak

Avrupanın en eski yerleşim yerlerinden olan Bacelona, 1945 ve 1975 yılları arasında iş bulmak isteyen kişilerin istilasına uğramış ve çarpık kentleşme o dönemde başlamıştır. Şehrin kangereni haline gelen çarpık yapılaşmanın düzenlenmesi için iki organizasyon etkili oldu. Biri 1992 Olimpiyatları diğeri ise 2004 Kültürlerin Evrelsel Formu organizasyonları olmuştur. Bu süreçte Barcelona içindeki sanayi bölgesi şehir dışına taşınmış, eski sanayi alanları konut, ticaret, turizm ve kültür alanlarına dönüştürülmüş. Hatta yapı yoğunluğunda yüzde 20 oranında azalma sağlanmıştır.



