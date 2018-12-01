İstanbul'un kalbinde engellilere kesintisiz enerji

Sinem ERYILMAZ - Ömer HASAR / İSTANBUL,(DHA)- CK Enerji çalışanları tarafından gönüllü olarak başlatılan \'Hayatı Aydınlat\' projesi kapsamında İstanbul\'un Avrupa yakasında 13 noktaya yerleştirilen akülü tekerlekli sandalye şarj istasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Böylelikle Taksim Meydanı’ndaki yeni istasyonla birlikte sayı 14’e ulaştı.

CK Enerji çalışanlarının gönüllü olarak başlattığı \'Hayatı Aydınlat\' projesi ile İstanbul\'un Avrupa yakasında 13 noktaya yerleştirilen akülü tekerlekli sandalye şarj istasyonlarının sayısının önümüzdeki yıl 25\'e çıkacağı bildirilmişti.

Engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak amacıyla başlatılan proje kapsamında Beyoğlu Belediyesi\'nin de desteğiyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesinde Taksim Meydanı\'na bir istasyon kuruldu. Böylelikle 2018 yılı bitmeden istasyon sayısı 14\'e yükseldi.

\"ENGELLİLER GÜNÜ ÖNCESİNDE ONLARA BİR ARMAĞAN\"

İstasyonun açılışında, \"25 şarj istasyonuna ulaşmayı hedeflemiştik. 13 tanesini 2018 yılında açtığımızı, geriye kalanı da 2019 yılı içerisinde açacağımızı belirtmiştik\" diye konuşan CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, \"Bu şarj istasyonlarını 2018 yılında 14\'e tamamlıyoruz. Sayın Beyoğlu Belediye Başkanımız\'ın desteği ile İstiklal Caddesi girişinde, Taksim Meydanı\'nda tramvay hattında bir ilk gerçekleştiriyoruz\" ifadelerini kullandı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesinde engelli vatandaşlara armağanda bulunmak için bu istasyonu açtıklarını belirten Bakal, \"Biz bundan mutluyuz. \'Hayatı Aydınlat\' Projesi ile engellilerin mutlaka hayatın içinde yer almasını istiyoruz. Evlerinin dört duvarında hapis olmalarını istemiyoruz. Yaşamın içerisinde bizler gibi gezmelerini dolaşmalarını istiyoruz. Bunu da gerçekleştirebileceğimiz için çok mutluyuz\" açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE GENELİNDE YAYGINLAŞTIRILMASINI İSTİYORLAR

Tekerlekli sandalyelerini bu noktalarda ücretsiz şarj etme imkânına sahip olan engelli vatandaşlar ise bu istasyonlar sayesinde yolda kalma korkusu yaşamadan, hayata daha kolay karışabilmenin sevincini yaşıyor.

3 yaşında geçirdiği çocuk felci nedeniyle yürüme yetisini kaybeden Nezehat Nazlı ise, \"Öncelikle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü\'müz kutlu olsun. Bunu yapmaları çok sevindirici. Hele ki böyle bir meydanda arkadaşlarımız ve bizler için çok güzel bir şey. Bunu bütün her yerde yapmaları gerekiyor. Arkadaşlarımızın yolda kalmaması için bunların yayılmasını isteriz. Bunlar bütün Türkiye\'de olması gereken şeyler. Sadece İstanbul\'da değil, genelde de olması gereken bir şey. Buna vesile olan, bunu yapan kişilerden Allah bin kere razı olsun. Çok çok teşekkür ederim\" diye konuştu.

VATANDAŞLAR DA MEMNUN

Herkesin birer engelli adayı olduğunu hatırlatan vatandaşlarda bu uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

SIRADA KASIMPAŞA VAR

Proje çerçevesinde düzenlenen ‘Hayatı Aydınlat Konserleri’ninden elde edilen gelirlerle 12’si İstanbul Avrupa Yakası, ikisi Antalya, biri Sivas’ta olmak üzere toplam 15 akülü sandalye şarj istasyonu kurulması planlanıyordu. Taksim’deki istasyon ile birlikte İstanbul Avrupa Yakası’nda yeni istasyonların kurulmasına da başlanmış oldu. Bundan sonraki hedef ise en kısa sürede Kasımpaşa’da akülü sandalye şarj istasyonu kurmak.