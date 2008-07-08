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Kültür-Sanat

İstanbul'un kalbi kartpostallarda

Osmanlı Devleti'nin beyni ve yüreği olan Eminönü ve Fatih semtlerini kartpostallarla anlatan ''Kartpostallarda İstanbul, Eminönü-Fatih'' kitabı yayınlandı.

08 Temmuz 2008 03:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür A.Ş'den yapılan yazılan açıklamaya göre, "Kültür Serisi" kitaplarının yedincisi olan eser, İstanbul'un kalbi Eminönü-Fatih semtlerini gezmek isteyenlere rehber niteliğinde hazırlandı.

Eser hazırlanırken daha önce yapılan kartpostal albümlerden farklı olarak mekân ve yerlerden ziyade insan unsuru ön plânda tutuldu. Osmanlı dönemi gündelik hayatına, sosyal yaşantısına ışık tutan eserde, sayfalar dolusu yazıyla anlatılamayacak düşünceler bir kareye sığdırıldı.

Galata Köprüsü'nden Yeni Cami'ye, Yeni Cami'den Kapalı Çarşı'ya, Kapalı Çarşı'dan da Ayvansaray ve Haliç'e kadar uzanan geniş yelpazedeki karelere yer verilen eserde, 19 ve 20. yüzyıl dönemlerini yansıtan 2 binin üzerinde kartpostal kullanıldı.

Kitap, Kültür A.Ş. İstanbul Kitapçısı'ndan ve tüm kitapevlerinden temin edilebilecek.

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