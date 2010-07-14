-İSTANBUL'UN İLK KENT MÜZESİ 31 TEMMUZDA İSTANBUL (A.A) - 14.07.2010 - İstanbul'un ilk çağdaş kent müzesi olan ''Adalar Müzesi'', geçici sergilerle 31 Temmuzda açılacak. Alınan bilgiye göre, Adalar Müzesi, Adalar'ın sosyal tarihini, bugününü ve geleceğini anlatan, sahip olduklarını biriktiren, koruyan ve yarına aktaran bir müze olacak. Adalar'ın tarihini anlatan bir müze kurulması, yıllar süren bir hayalin ve emeğin sonucunda Adalar Belediyesi ve Adalar Vakfının iş birliğiyle, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı finansal desteğinde somutlaştı. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı ile Adalar Belediyesi, Adalar Kaymakamlığı ve Adalar Vakfı arasında 7 Nisan 2009 tarihinde imzalanan protokolle ''Adalar Müzesi'' kuruluş çalışmalarına resmen başlandı. Adalar Müzesi, Adalılar'ın katkı ve desteğinin izlerinin yanı sıra 50'den fazla uzmanın çalışmaları sonucunda oluşturuldu. Adalıların fotoğraf albümleri, anıları, sandıklarında sakladıkları, şarkıları, 8 mm'lik filmleri olmak üzere çeşitli kaynaklardan 20 binin üzerinde arşiv belgesi kapsamlı çalışmalar sonucunda müzenin koleksiyonuna kazandırıldı. Bu sayede Adalar, tarihlerinde ilk kez bir müze çatısı altında tüm renkleriyle ziyaretçilerle buluşacak. Adalar Müzesi, Adalar'ın mimari mirasına ilişkin ayrıntılı bilgi veren dokunmatik ekranları, ziyaretçilerin kullanımına açık araştırma bilgisayarları ve 20 Temmuzda açılacak olan web sitesiyle de ziyaretçilerine kapsamlı bir hizmet sunacak. İlgililer, ''www.adalarmuzesi.org'' web adresi üzerinden müzenin, sergiler, etkinlikler, kütüphane, arşiv, koleksiyon, sözlü tarih video klipleri başta olmak üzere pek çok içeriğine erişilebilecek. -ETKİNLİKLER 40 GÜN 40 GECE SÜRECEK- Adalar Müzesi'nin, 31 Temmuzda başlayacak ve 40 gün 40 gece sürecek açılış etkinlikleri, İstanbul'un kültür ve sanat dünyasına taze bir soluk getirecek. ''Adalar Müzesi''nin Büyükada Vapur İskelesi'nde başlayacak açılış etkinlikleri kapsamında, konserler, yarışmalar, belgesel film gösterileri, söyleşiler gerçekleştirilecek. Müzenin ilk geçici sergisi ''Ada Sahillerinde Bekliyorum'' ve kalıcı bölüm sergilerinden ''Adalılar'' sergisi de 31 Temmuzda Büyükada Çınar mevkisindeki müze alanında açılacak. 800 metrekarelik geniş bir alana yayılan sergiler ücretsiz gezilebilecek. Müzenin ilk iskele sergisi de aynı gün Büyükada Vapur İskelesi'nde sanatseverlerle buluşacak. ''Ada Lezzet Turları'' adı altında toplanan edebiyat durakları, bahçe tarihine ilişkin ziyaret noktaları, kültürel ve mimari miras durakları da ziyaretçilere Adalar'ın en keyifli yeme içme noktalarını kapsayan unutulmaz bir gezi yaşatacak.