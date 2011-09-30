-İstanbul'un ilk hac kafilesi uğurlandı İSTANBUL (A.A) - 29.09.2011 - Hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara hareket eden 582 hacı adayı İstanbul'dan dua ve gözyaşlarıyla uğurlandı. İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, THY'ye ait iki uçakla Medine'ye hareket edecek hacı adayları için Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen törende, bu akşam güzel şehir İstanbul'dan, şehirlerin en mübareki, en kutsalı Mekke'ye, Medine'ye, mukaddes topraklara en sevdikleri insanları, yakınlarını uğurladıklarını söyledi. Her yolculuğa çıkışın ve insanların yakınlarından ayrılışının hüzne bir vesile olduğunu ifade eden Mutlu, şöyle konuştu: ''Ancak bu akşam hacılarımızı, yakınlarımızı uğurlarken hüzünlü değil, bilakis sevinçliyiz. Çünkü onlar yolculukların en güzeli, hac yolculuğuna çıkıyorlar. Ve Yüce Allah'ın misafiri olmak üzere, onun evi Kabe'yi ziyarete gidiyorlar. Bu akşam hacılarımız mutlu, coşkulu, hacılarımızın hem gönlü hem gözü yaşlı. Çünkü uzun yıllardır hasretle bekledikleri bir yolculuğa çıkmak üzereler. Bu yolculuğa Eyüp El Ensari'nin topraklarından, İstanbul'dan gidiyorlar. Allah yolculuğunuzu açık etsin. Mübarek yolculuğunuz inşallah bugün başladığı gibi duayla, rahmetle, bereketle dolu olsun. İnşallah bu yolculuk boyunca temizlemek istediğiniz gönlünüzü ve ruhunuzu tertemiz kılarak bu yolculuğunuzu tamamlayın, makbul bir hac ile evlerinize, sevdiklerinize dönün. Sizlerden istediğimiz duadır. Dualarınıza, sizleri uğurlayanlarla, yakınlarınızla birlikte bizleri de dahil edin. İstanbul'umuzun ve ülkemizin güzel insanlarını, tüm insanlığı dahil edin. Bütün insanlığın sağlığı, huzuru, bereketi ve barışı için, ülkemizin birliği, dirliği, kardeşliği için dua edin.'' -İl Müftüsü Çağrıcı- İstanbul Müftüsü Mustafa Çağrıcı da hacı adaylarından kutsal topraklarda birlik ve beraberlik içinde olmalarını ve Türk bayrağını en iyi şekilde temsil etmelerini istedi. Türkiye'de bu yıl hac için 1 milyon kişinin müracaat ettiğini, ancak 90 bininin gidebildiğini ifade eden Çağrıcı, bu imkanı bulan hacı adaylarını tebrik etti. Hac yolculuğunun uzun ve meşakkatli bir ibadet olduğunu dile getiren Çağrıcı, orada bulunacak din görevlilerinin hacı adaylarına gerekli yardımları yapacağını söyledi. Hacı adaylarının, kutsal topraklarda kendilerini ibadete kilitlemelerini, makbul bir hac yapmalarını dileyen Çağrıcı, ''Sadece kendiniz için değil, herkes için dua edin. Orası dua, arınma yeridir. Allah'a bağlılığınızı doya doya yaşayacağınız bir yerdir. Dualarınız, tövbeleriniz kabul olmuş bir halde ülkenize dönmenizi diliyorum'' diye konuştu. Törende daha sonra Siirt Merkez Camisi imam hatibi dua okudu. Törenin ardından kendilerini uğurlamaya gelen yakınlarıyla vedalaşan hacı adayları, kutsal topraklara doğru yola çıktı. Hacı adaylarından Recai Demir, 5 yıl bekledikten sonra bu imkanı yakaladığı için çok mutlu olduğunu belirterek, bu ibadetin herkese nasip olmasını diledi. Demir, kutsal topraklarda tüm insanlığın ve Türk halkının sağlık ve mutluluğu için dua edeceğini söyledi. Mutluluğunu ifade edecek sözleri bulmakta zorlandığını belirten Mustafa Akgün de ''Allah gidemeyenlere de nasip etsin. Bu kadar kişi içinde kendimi şanslı hissediyorum. Kutsal topraklarda 2 milyar Müslüman alemine dua edeceğim'' sözleriyle duygularını dile getirdi. İstanbul'dan bugün Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan toplam 6 uçakla, 38'i din görevlisi olmak üzere toplam bin 284 kişi kutsal topraklara gidecek. Her kafilede bir kadın din görevlisinin de yer alacağı öğrenildi.