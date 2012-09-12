İstanbul'da iki yerde cep telefonları hiç susmuyor

Bu yıla ait cep telefonuyla konuşma süreleri, İstanbul'daki iki yerde sabaha karşı 4’te bile telefonların susmadığını gösterdi.

Biri Atatürk Havalimanı’nın bulunduğu Yeşilköy, diğeri ise eğlence mekanlarının ve turistik merkezlerinin olduğu Aksaray.

Türkiye’de aylık abone başı cep telefonuyla konuşma sürelerini ortaya koyan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun bu yıla ait verilerine göre, İstanbul’da telefon trafiğinin en yoğun olduğu noktalar bu iki yer.

İlginç olan, sabaha karşı 04.00 sularında tüm kentte hayat neredeyse durma noktasına gelirken Aksaray ve Yeşilköy’de konuşmaların devam etmesi.

Hürriyet'ten Çilem Kaya'nın, Avrupa’nın cep telefonuyla en çok konuşan ülkesine ait verileri derlediği haberi şöyle:

-Türkiye en çok 11:00-16:00 saatleri arasında konuşurken, 15:00-16:00 saatleri arasında ise ses trafiği ortalamadan yaklaşık 3 kat daha fazla artıyor.

-2012’nin 2. çeyreğinde abone başına aylık ortalama konuşma süresi 271 dakikaya yükseldi.

-2012 yılı ikinci çeyrek itibariyle faturalı mobil genişbant abone sayısı 5 milyon 782 bin 924 olarak, ön-ödemeli mobil genişbant abone sayısı ise 4 milyon 867 bin 24 olarak gerçekleşti.

-Sektör uzmanları Türkiye’nin artan konuşmasını genç nüfusa bağlarken, cep telefonuyla konuşma süresinin olabilindiğince kısa tutulması da bir diğer görüşler arasında yer alıyor.

-Cep telefonuyla en çok konuşan ilk üç il nüfus yoğunluğuna paralel olarak İstanbul, Ankara ve İzmir olarak sıralanıyor. Operatörlerden alınan verilere göre bu illeri Konya, Adana, Antalya ve Bursa takip ediyor. Data kullanımında ise yine İstanbul, Ankara ve İzmir ilk 3 iken, takip eden iller Antalya, Bursa, Konya ve Muğla.

-Abonelerin gün içindeki konuşma oranları neredeyse saat saat farklılık gösterirken, verileri göre abonelerinin ortalama gündüz (8:00-18:00) konuşma süreleri akşam (18:00-22:00) konuşma sürelerinden yüzde 55 daha fazla oluyor.

-İstanbul’da telefon trafiğinin en yoğun olduğu noktalardan biri Atatürk Havalimanı’nın olduğu Yeşilköy olurken, bir diğeri eğlence mekanlarının ve turistik merkezlerinin olduğu Aksaray oldu. En ilginç veri ise İstanbul’da sabaha karşı 04.00 sularında tüm kentte hayat neredeyse durma noktasına gelirken Aksaray ve Yeşilköy’de konuşmaların devam etmesi. Aksaray, işyerlerinin, eğlence mekanlarının ve turistik merkezlerin olduğu bir bölge olmasından dolayı, gün boyunca trafik yoğun. Yeşilköy’ün yoğun olmasının nedeni ise havaalanının bulunmasından kaynaklanıyor.

-Ramazan Bayramı’nda ses trafiğinin ortalamadan yaklaşık 1.5 kat, SMS trafiği yaklaşık 3 kat, data trafiği ise 4 kat daha fazla olduğu kaydedildi. Kurban Bayramı’nda ses trafiği ortalamadan 2.3 kat, SMS trafiği yaklaşık 4.5 kat, data trafiği ise yaklaşık 5 kat daha fazla olduğu belirtildi.

-Abonelerin özel günlerden (Sevgililer günü, Öğretmenler günü, Yılbaşı vs ) en çok Sevgililer Günü’nde konuşup ve mesajlaştığı, en çok data kullanımını ise Yılbaşında yaptığı kaydedildi.