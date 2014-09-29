İstanbul’un iki ilçesine 24 saat su verilemeyecek

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesince "Mecidiyeköy - Mahmutbey Metro Hattı İnşaatı" kapsamında, Göztepe Mahalle İstasyonu sahasında yer değişikliği yapılan 600 milimetre çelik isale hattının mevcut isale hattına bağlantı çalışması yapılacağı bildirildi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, söz konusu çalışma nedeniyle yarın saat 10.00'dan başlamak üzere 24 saat süreyle Bağcılar'da Göztepe, Fatih ve Yüzyıl mahalleleri ile Esenler'de Turgut Reis, Havaalanı ve Oruç Reis mahalleleri su alamayacak.