İstanbul'un havası AB standartlarına göre temiz çıktı

İstanbul'un havası, AB kriterlerine göre kükürtdioksit bakımından temiz çıkarken, Edirne'nin Keşan ilçesi ise havası en kirli yer olarak belirlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 13 milyon liralık yatırımla kurulan ve 17 Ocak'ta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Marmara Bölge Temiz Hava Merkezi'nin (MBTHM) ilk verileri çarpıcı sonuçları ortaya çıkardı.

Hava kirliliğinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkilerini önlemek, hava kalitesi ile ilgili bilgi toplamak ve halkı bilgilendirmek amacı ile Marmara Bölgesi'ndeki 11 ayrı ilde 39 adet hava kalitesi izleme istasyonunda en son teknolojiyle ölçümler yapan ve merkezi İstanbul'da olan MBTHM'nin, ilk verileri ile ilgili değerlendirme sonuçları açıklandı.

İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Yalova, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale olmak üzere 11 şehirdeki hava kalitesi ölçüm istasyonlarından alınan ve kentsel, trafik, endüstri, kırsal hava kalitesi kategorilerinde değerlendirilen verilerde, İstanbul Mecidiyeköy'de trafik kaynaklı hava kirliliği yüksek çıkarken, Kandilli'de ise azotdioksit hava kirliliğinin gemi trafiğinden kaynaklandığı tespit edildi.



Kirliliğin sebebi kalitesiz kömür



Isınma kaynaklı hava kirliliğinden ortaya çıkan kükürtdioksit ortalamalarının en yüksek bulunduğu il ve ilçelerin başında gelen Edirne Keşan ve ikinci sırada yer alan Çanakkale Çan'da hava kirliliğinin nedeni kalitesiz kömür kullanımı olarak belirlendi.

Kükürtdioksit oranı en düşük olan ve havası temiz illerin başında ise İstanbul geliyor. Bu kenti Yalova, Balıkesir, Sakarya, Bursa ve Kocaeli izliyor.

Partikül maddeden kaynaklanan hava kirliliğinde yine Edirne Keşan ilk sırada yer alırken, Tekirdağ merkez, İstanbul Esenyurt, Çanakkale Çan, Bursa Kestel, İstanbul Şirinevler trafik kaynaklı partikül madde hava kirliliği yüksek olarak tespit edildi.



İstanbul'un havası temiz



İstanbul'da ısınmaya yönelik alınan önlemler ve doğalgaz kullanımının yaygınlaşması ile birlikte hava kirliliğinin son yıllarda büyük oranda azaldığı ve kükürtdioksit olarak AB limit değerlerinden bile daha temiz bir havaya sahip olduğu görülüyor. Marmara Bölgesi'ndeki 39 ayrı istasyondan 13'ünün yer aldığı İstanbul'da kükürtdioksit oranları düşük olmasına karşın, trafiğin yoğun olduğu bölgelerdeki trafik kaynaklı hava kirliliğinin Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği'nde belirtilen sınır değerlerin üstünde olduğu gözlendi. Bugün çok önemli bir çevre problemi olan ve özellikle insan sağlığını etkileyen hava kirliliği, teneffüs edildiğinde solunum yolları rahatsızlıklarına sebep oluyor. Astım, kronik akciğer hastalar ve çocuklar için kükürtdioksit kirliliğinin yoğun olduğu dönemler özellikle çok tehlikeli. Yüksek kükürtdioksit konsantrasyonları astım krizlerine de yol açabiliyor.