İstanbul'un hangi ilçesinde ev satın almak daha pahalı?

Türkiye Veri İşleme Merkezi'nin (TUVİMER) açıkladığı konut metrekare fiyatlarına göre, İstanbul'un en ucuz ilçesi ile en pahalı ilçesi arasında 6 kat fark mevcut.
TUVİMER, gayrimenkul sektöründeki nitelikli veri eksikliğini giderebilmek amacıyla geliştirdiği Tapusor.com verilerinden hazırladığı "İstanbul'da ve İlçelerinde Ortalama Konut Metrekare Fiyatları" başlıklı araştırmanın sonuçları yayınladı.
Araştırmanın sonuçlarında İstanbul ilçelerindeki konut metrekare fiyatlarına göre en ucuz ilçe Esenyurt olarak belirtilirken en pahalı ilçeyse Beşiktaş.
İlçelerin konut metrekare fiyat sıralaması şöyle:
- 1 - Esenyurt - 2.204
- 2 - Çatalca - 2.312
- 3 - Sultanbeyli - 2.378
- 4 - Silivri - 2.460
- 5 - Arnavutköy - 2.466
- 6 - Sultangazi - 2.524
- 7 - Sancaktepe -2.766
- 8 - Beylikdüzü - 2.814
- 9 - Esenler - 2.861
- 10 - Pendik - 3.100
- 11 - Gaziosmanpaşa - 3.115
- 12 - Bağcılar - 3.157
- 13 - Tuzla - 3.201
- 14 - Güngören - 3.241
- 15 - Avcılar - 3.261
- 16 - Büyükçekmece - 3.275
- 17 - Başakşehir - 3.317
- 18 - Küçükçekmece - 3.354
- 19 - Çekmeköy - 3.357
- 20 - Bahçelievler - 3.375
- 21 - Bayrampaşa - 3.518
- 22 - Maltepe - 3.614
- 23 - Ümraniye - 3.670
- 24 - Şile - 3.684
- 25 - Kartal - 3.713
- 26 - Kağıthane - 3.744
- 27 - Zeytinburnu - 3.801
- 28 - Fatih - 4.187
- 29 - Eyüp - 4.261
- 30 - Ataşehir - 4.406
- 31 - Beyoğlu - 4.972
- 32 - Beykoz - 5.453
- 33 - Üsküdar - 6.527
- 34 - Şişli - 6.780
- 35 - Adalar - 6.916
- 36 - Kadıköy - 7.062
- 37 - Bakırköy - 7.925
- 38 - Sarıyer - 9.879
- 39 - Beşiktaş - 11.409
TUVİMER'in "İstanbul, Ortalama Konut Aidatları Raporu" kapsamında hazırlanan araştırma sonuçlarındaysa İstanbul genelinde, konutlar için ödenen aidat miktarlarının aylık ortalama 160 TL olduğu belirtildi.
Aidat fiyatlarının en yüksek olduğu 5 ilçe
Açıklanan verilere göre konut başına en yüksek aidat ödenen ilçeler ve aidat miktarları şöyle:
- 1 - Sarıyer-490 TL/ay
- 2 - Beykoz-225 TL/ay
- 3 - Ataşehir -200 TL/ay
- 4 - Başakşehir-200 TL/ay
- 5 - Beşiktaş -185 TL/ay
Aidat fiyatlarının en düşük olduğu 5 ilçe
İstanbul’daki en düşük aidat fiyatlarının bulunduğu ilçeler incelediğindeyse aylık ortalama aidat fiayatının 20 TL olduğu belirlendi. İstanbul'da en düşük aidatın ödendiği 5 ilçeyse şunlar:
- 1 - Zeytinburnu
- 2 - Güngören
- 3 - Fatih
- 4 - Esenler
- 5 - Avcılar