İstanbul'un hangi ilçesinde ev satın almak daha pahalı?

Türkiye Veri İşleme Merkezi'nin (TUVİMER) açıkladığı konut metrekare fiyatlarına göre, İstanbul'un en ucuz ilçesi ile en pahalı ilçesi arasında 6 kat fark mevcut.

TUVİMER, gayrimenkul sektöründeki nitelikli veri eksikliğini giderebilmek amacıyla geliştirdiği Tapusor.com verilerinden hazırladığı "İstanbul'da ve İlçelerinde Ortalama Konut Metrekare Fiyatları" başlıklı araştırmanın sonuçları yayınladı.

Araştırmanın sonuçlarında İstanbul ilçelerindeki konut metrekare fiyatlarına göre en ucuz ilçe Esenyurt olarak belirtilirken en pahalı ilçeyse Beşiktaş.

İlçelerin konut metrekare fiyat sıralaması şöyle:

1 - Esenyurt - 2.204

2 - Çatalca - 2.312

3 - Sultanbeyli - 2.378

4 - Silivri - 2.460

5 - Arnavutköy - 2.466

6 - Sultangazi - 2.524

7 - Sancaktepe -2.766

8 - Beylikdüzü - 2.814

9 - Esenler - 2.861

10 - Pendik - 3.100

11 - Gaziosmanpaşa - 3.115

12 - Bağcılar - 3.157

13 - Tuzla - 3.201

14 - Güngören - 3.241

15 - Avcılar - 3.261

16 - Büyükçekmece - 3.275

17 - Başakşehir - 3.317

18 - Küçükçekmece - 3.354

19 - Çekmeköy - 3.357

20 - Bahçelievler - 3.375

21 - Bayrampaşa - 3.518

22 - Maltepe - 3.614

23 - Ümraniye - 3.670

24 - Şile - 3.684

25 - Kartal - 3.713

26 - Kağıthane - 3.744

27 - Zeytinburnu - 3.801

28 - Fatih - 4.187

29 - Eyüp - 4.261

30 - Ataşehir - 4.406

31 - Beyoğlu - 4.972

32 - Beykoz - 5.453

33 - Üsküdar - 6.527

34 - Şişli - 6.780

35 - Adalar - 6.916

36 - Kadıköy - 7.062

37 - Bakırköy - 7.925

38 - Sarıyer - 9.879

39 - Beşiktaş - 11.409

TUVİMER'in "İstanbul, Ortalama Konut Aidatları Raporu" kapsamında hazırlanan araştırma sonuçlarındaysa İstanbul genelinde, konutlar için ödenen aidat miktarlarının aylık ortalama 160 TL olduğu belirtildi.

Aidat fiyatlarının en yüksek olduğu 5 ilçe

Açıklanan verilere göre konut başına en yüksek aidat ödenen ilçeler ve aidat miktarları şöyle:

1 - Sarıyer-490 TL/ay

2 - Beykoz-225 TL/ay

3 - Ataşehir -200 TL/ay

4 - Başakşehir-200 TL/ay

5 - Beşiktaş -185 TL/ay

Aidat fiyatlarının en düşük olduğu 5 ilçe

İstanbul’daki en düşük aidat fiyatlarının bulunduğu ilçeler incelediğindeyse aylık ortalama aidat fiayatının 20 TL olduğu belirlendi. İstanbul'da en düşük aidatın ödendiği 5 ilçeyse şunlar: