İstanbul’un göbeğinde modern köle

İstanbul'da bir fırın sahibi, kaçak çalıştırdığı yabancı uyruklu işçiyi zincirle bağladı. Kaçıp kurtulan yabancı işçi, "Paramı versin, şikâyetçi olmam" dedi.



Beykoz ilçesine bağlı Çavuşbaşı'nda kölelik dönemlerini hatırlatan bir olay yaşandı.

Sabah gazetesinin haberine göre; Türkmen uyruklu A.D. bir kişi, az para aldığı gerekçesiyle çalıştığı fırından ayrılmak istedi.

Buna karşı çıkan fırın sahibi G.Ç., iddiaya göre A.D’yi zincirle bağlandı. 9 metrelik zincirle hamur teknesine bağlanan A.D. kurtulmayı başardı.

Fırından çıkarak bir kuaföre giren A.D. yardım istedi. Karşılarında zincirli bu kişiyi gören kuafördekiler ise büyük şaşkınlık yaşadı.

Ağlayan ve su isteyen A.D’yi sakinleştiren vatandaşlar, polise haber verdi.

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınan A.D. polis merkezine götürüldü.



'Paramı versin yeter'



Karnı doyurulan ve üzerine kıyafet alınan A.D.'nin ifadesinde "Gitmek istedim göndermedi. Bin lira alacağım var ona da el koydu. Kaçmaya çalıştım yakaladı. En sonunda ayağıma böyle zincir bağladı. Bin liramı versin şikâyetçi olmam" dediği öğrenildi.

G.Ç. ise verdiği ifadede "Bu adam madde bağımlısı. Uyuşturucu krizine girince kendine zarar vermesin diye bağladım" diyerek kendini savundu. Ancak bu ifadesi tutarlı bulunmayan fırın sahibi, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi. G.Ç. hakkındaki diğer bir suçlama ise "Yabancıların çalışma izinleri hakkındaki kanuna muhalefet."

Öte yandan, tutuklanan fırın sahibi G.Ç.'nin cinayetten sabıkası olduğu ortaya çıktı.



‘Üç suç birden işlemiş olur'



Ceza ve Usul Hukuku Profesörü Fatih Selami Mahmutoğlu, fırın sahibinin üç suç birden işlediğini söyledi.

Mahmutoğlu, şöyle konuştu:

“Bir kimsenin zincire vurulması, her şeyden önce eziyet çekmesine yol açacak bir davranış olduğundan, kişi, 'eziyet suçunun' düzenlendiği, TCK'nın 96. maddesini ihlal etmiş olacak. Bunun yanı sıra yine mağdurun zincire vurulmasıyla, bir yere gitmesi engellendiğinden, burada ayrıca kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun da işlendiği söylenebilir. Çünkü TCK 109. maddede düzenlenen kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunda, bir kimseyi hukuka aykırı olarak bir yere gitmek veya bir yerde kalmak hürriyetinden yoksun bırakan kişi cezalandırılmaktadır. 2 yıldan 14 yıla kadar hapis istemiyle yargılanabilir. Öte yandan mağdur, çok ilginç bir şekilde ayağından zincirlenerek çalıştırılmaktadır. Oysaki TCK 117. maddeye göre cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla, iş ve çalışma hürriyetinin ihlâl edilmesi suç sayılmıştır. Bu suretle iş ve çalışma hürriyetinin ihlali de gerçekleşmiş olacaktır. Tüm maddelere karşılık gelen farklı yıllarda hapis cezaları vardır. Ne kadar yılla yargılanacağını söylemek yanlış olur.”