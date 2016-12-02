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Kültür-Sanat

İstanbul'un fethi tablosu en az 1.8 milyona satılacak

"Ecdadımızın bir çağı kapatıp yenisini açan zaferini resmeden tabloların müzelerimiz süslemesini arzu ediyoruz"

02 Aralık 2016 15:58

Özel koleksiyonlar ve nadide Osmanlı eserlerinin satışlarını gerçekleştiren Atika, yarın Grand Hyatt Otel’de ilginç bir müzayede düzenliyor. Müzayedenin en önemli parçaları, İstanbul’un fethini 2 ayrı tablo ile resmeden ünlü İtalyan ressam Ilario Spolverini’nin eserleri. Bu tabloların açılış fiyatı ise 1.8 milyon lira olarak belirlendi.

Milliyet'ten Arif Balkan'ın haberine göre, her biri 154 x 370 santim ebatlarında olan fetih tablolarının değerini aktaran Atika yetkilileri, “Tabloları İtalya’dan özellikle getirttik. Çünkü bu eserler ülkemize layık. Ecdadımızın bir çağı kapatıp yenisini açan zaferini resmeden tabloların müzelerimiz süslemesini arzu ediyoruz” dedi. 

Müzayedede ayrıca, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve İstanbul Arkeoloji Müzesi’nin kurucusu ünlü ressam Osman Hamdi Bey’in kara kalem ve kırmızı kalem portreleri 9-19 bin TL arası, matarası 15 bin TL, Sultan Abdülhamit’in cüzdanı 9 bin TL, yemek takımı ise 25 bin TL, Osmanlı tombak şerbet maşrapası ise 39 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Müzayedede aralarında biblolar, vazolar, beratlar ve fermanların olduğu çeşitli objelerden oluşan toplam 428 parça eser bulunuyor. 

 

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