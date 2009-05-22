İstanbul’un fethi sinemaya aktarılıyor

Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethi, ‘Fetih’ adlı filmle beyazperdeye taşınacak.



‘Güle Güle’, ‘Yeşil Işık’, ‘Karışık Pizza’, ‘Büyü’, ‘Recep İvedik-1’, ‘Recep İvedik-2’ ve daha bir çok filme yapımcı olarak imza atan Faruk Aksoy, bir çağ kapatıp, yeni bir çağ başlatan İstanbul'un fethini beyazperdeye aktarmaya hazırlanıyor.



Prodüksiyonu, anlatım dili, müziği, oyuncu kadrosu ve içeriği ile tarihe ışık tutacak filmin çekim mekanları seçiliyor ve kostümleri dikiliyor. Dönemi tam ayrıntıları ile yansıtmayı amaçlayan filmin senaryo çalışmaları sırasında da tarihçilerden destek alındı.

