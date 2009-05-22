T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

İstanbul’un fethi sinemaya aktarılıyor

Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethi, ‘Fetih’ adlı filmle beyazperdeye taşınacak.

22 Mayıs 2009 03:00

Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethi, ‘Fetih’ adlı filmle beyazperdeye taşınacak.

‘Güle Güle’, ‘Yeşil Işık’, ‘Karışık Pizza’, ‘Büyü’, ‘Recep İvedik-1’, ‘Recep İvedik-2’ ve daha bir çok filme yapımcı olarak imza atan Faruk Aksoy, bir çağ kapatıp, yeni bir çağ başlatan İstanbul'un fethini beyazperdeye aktarmaya hazırlanıyor.

Prodüksiyonu, anlatım dili, müziği, oyuncu kadrosu ve içeriği ile tarihe ışık tutacak filmin çekim mekanları seçiliyor ve kostümleri dikiliyor. Dönemi tam ayrıntıları ile yansıtmayı amaçlayan filmin senaryo çalışmaları sırasında da tarihçilerden destek alındı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24