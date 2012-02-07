-İstanbul'un eski vaizlerinden İbrahim Subaşı toprağa verildi İSTANBUL (A.A) - 07.02.2012 - İstanbul'un eski vaizlerinden İbrahim Subaşı'nın cenazesi, Fatih Camisi Haziresine defnedildi. Subaşı için Fatih Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazından sonra İstanbul Müftüsü Rahmi Yaran dua etti. Yaran, bazı hadislerden örnekler vererek, ''İnsan olarak hayatımız sınırlıdır. Ne kadar uzun da olsa bir gün öleceğiz, dostlarımızdan ve sevdiklerimizden ayrılacağız ve amellerimizle başbaşa kalacağız. Rabb'imiz hepimizi amellerimizle baş başa kalacağımız o günü unutmadan yaşayanlardan eylesin'' dedi. Eskilerin ölüme hazır olmaktan çok bahsettiğini, hayatta daima ölüme hazır olarak yaşanması gerektiğini belirten Yaran, böyle olduğu takdirde düzgün bir hayatın yaşanacağını söyledi. Yaran, Subaşı'nın uzun ve bereketli bir hayat yaşadığını ifade ederek, ''Hayatta belki uzun olmasından daha önemli olan, onun bereketli olmasıdır. Hayatını İslam'a, ilme, Müslümanlığa hizmet ile geçirdi. Çok iyi evlatlar yetiştirdi. Sadece kendi soyundan evlatlar değil, bu milletin evlatlarının yetişmesinde büyük katkıları oldu. Rabb'im amellerini makbul eylesin'' şeklinde konuştu. Rahmi Yaran'ın cenaze namazı kılınan İbrahim Subaşı ve Ayten Yazıcı için, cenazeye katılanlardan helallik istenmesinin ardından dua edildi. Subaşı'nın oğlu Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüsrev Subaşı da babasının Bakanlar Kurulu kararı ile Fatih Camisi Haziresine defnedilmesini sağlayan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. -Başbakan Erdoğan, cenazeyi hazireye kadar taşıdı- Cenaze namazının ardından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, üzerinde Kabe örtüsü bulunan ve baş kısmında bir sarık olan tabuta omuz verdi. Erdoğan ve Topbaş, tabutu hazirede cenazenin defnedileceği yere kadar taşıdı. Başbakan Erdoğan, defin işleminden önce camiden ayrıldı. İbrahim Subaşı'nın cenazesi, Bakanlar Kurulu kararı ile dua ve tekbirler eşliğinde Fatih Camisi Haziresinde toprağa verildi. Cenaze törenine İbrahim Subaşı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, AK Parti İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşcu ile bazı emekli imamlar katıldı. Bu arada Fatih Camisi avlusunda cenaze töreni için çeşitli düzenlemeler yapıldı. Ses sistemi kurulan cami avlusunda bariyerlerle ayrılan protokolün bulunduğu bölümün üzeri dev branda ile kapatıldı. Öte yandan İbrahim Subaşı için 25 yıl görev yaptığı Fatih Camisi'nde akşam namazının ardından mevlit okutulacak. -İbrahim Subaşı kimdir?- İbrahim Subaşı, 1926'da Tokat'ın Niksar ilçesinde dünyaya geldi. İslami ilimleri kendi beldesinde Dursun Gümen hocadan aldıktan sonra 1953 yılında İstanbul'a gelen Subaşı, zamanın din alimlerinden Ömer Nasuhi Bilmen, Bekir Haki Efendi, Ermenekli Saffet Efendi ve Abdurrahman Güzelyazıcı'dan uzun yıllar ilim öğrendi. Sırasıyla İsmailağa, Haydar Kaptanpaşa, Beyoğlu Kamer Hatun, Kasımpaşa Büyük camilerinde imam-hatiplik yapan Subaşı, Bursa'nın Karacabey ve İstanbul'un Şile ilçesinden sonra uzun yıllar İstanbul'un Fatih ilçesinde vaizlik ve müftü vekilliklerinde bulundu. İbrahim Subaşı, 1982 yılında emekli oldu. Aralarında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile diyanet ve üniversite camiasından çok sayıda akademisyen ve din adamının da yetişmesinde rol oynayan Subaşı, bilinmeyen birçok eserin gün ışığına çıkarılmasına yardımcı oldu, geleneksel sanatların gelişmesine destek verdi.