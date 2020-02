"İstanbul'un en yoksul öğrencileri lisede açıkta kalabilir"

Bilimsel ve Laik Eğitim Hareketi yeni liselere giriş sistemini eleştirdi. Rapora göre İstanbul’daki 77 bin öğrenci açık lise, temel lise ya da özel liselere gitmek zorunda, İstanbul’un en yoksul öğrencilerinin açıkta kalma riski yüksek.

Cumhuriyet'ten Dilek Şen'in haberine göre, Bilimsel ve Laik Eğitim Hareketi’nin, liselere girişte TEOG yerine getirilen sistemle ilgili hazırladığı rapora göre, ikamete göre öğrenci yerleştirme, İstanbul’da ciddi sorunlar ve mağduriyetlere yol açacak. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nde dün düzenlenen toplantıda, Bilimsel ve Laik Eğitim Hareketi’nden Cihan Uyanık, “Bu Sistemde Kaos Var” başlığıyla sunduğu raporda, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı istatistiklere göre öğrencilerin ikamete göre yerleşmesine ilişkin son durumu ve sorunları anlattı. İstanbul’un en yoksul öğrencilerinin açıkta kalma riskinin yüksek olduğunu söyleyen Uyanık, daha çok yoksul ailelerin yaşadığı ilçelerde, öğrencilerin özel liselere de gidemeyeceği için geriye bir tek açık lise seçeneğinin kaldığına dikkat çekti. Öğrenci velisi Orhan Üstündağ, “TEOG’un beğenmiyorduk, ama onu arar duruma geldik şu an. Bu sistemde hem büyük bir adaletsizlik var hem de bir dayatma yapılıyor; yeni sistem imam hatiplere, açık liselere ve özel okullara gitmemiz için bir dayatma bu. Okullardaki eğitim sistemini dinselleştirmenin ve eğitimin içinin boşaltılmasının da önemli bir sorun olduğunu düşünüyoruz. Bu sistemin bir an önce kaldırılmasını ve acilen TEOG’a geri dönülmesini istiyoruz. Sonrasında önümüzdeki sene daha adil bir sistem kurulabilir. Ayrıca farklı türlerde okulların açılmasına yönelik bir çalışma yapılması gerekiyor. Fen liselerine, sosyal bilimler liselerine, spor liselerine ihtiyaç var. Eğitimde fırsat eşitliği, parasız ve laik eğitim Türkiye’nin geleceği için çok önemli” dedi.

Öğrenciler açıkta kalacak

Rapora göre, İstanbul’da bu yıl mezun olacak 220 bin 8. sınıf öğrencisinden 143 bini liselere yerleşebilecek. Bu durumda, İstanbul’daki 77 bin öğrenci açık lise, temel lise ya da özel liselere gitmek zorunda kalacak. Rapordaki bazı tespitler şöyle: “Kontenjanlar göz önünde bulundurulduğunda, Esenyurt’ta eğitim gören 9890, Bağcılar’da 8038, Sultangazi’de 6002, Küçükçekmece’de 4087 öğrencinin yaşadıkları ilçesinin sınırları içinde bir okula yerleşmesi mümkün görünmüyor. Küçükçekmece’de 12 bin 689 öğrenci için 1768 kontenjana sahip Anadolu lisesi bulunuyor; ilçedeki 11 bin öğrenci ise Anadolu lisesinde eğitim görme imkânına erişemeyecek. Sancaktepe ilçesinde mezun olması beklenen her 100 öğrenciden sadece 3’üne yetecek kontenjanda Anadolu lisesi var. Kağıthane’de ise 8. sınıftan mezun olacak 100 öğrenciden 7’si Anadolu lisesine yerleşebilecek. Özetle; Sancaktepe, Beylikdüzü, Bayrampaşa, Beyoğlu, Üsküdar, Kağıthane, Esenler, Sultanbeyli, Küçükçekmece, Sultangazi, Ümraniye, Esenyurt, Fatih, Bağcılar olmak üzere toplam 14 ilçede her 100 öğrenci için en fazla 10 kişilik Anadolu lisesi kontenjanı düşüyor. En çok Anadolu lisesi kontenjanına sahip ilçe olan Şile’de bile mezun olacak 342 öğrenciden 272’si bu kontenjanlara yerleşebilecek.”

Adaletsiz sistem

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Genel Başkan Yardımcısı Gülsün Kaya, “Bu sistemde nasıl bir tercih sistemi uygulanacağını da tam bilmiyoruz. Herkes yaşadığı şehirdeki okulları mı seçecek? Bu kadar adaletsiz, bu kadar belirsiz, bu kadar akıl dışı olamaz hiçbir sistem. Şimdiye kadar böyle bir uygulama görülmedi eğitim sistemimizde. Durumu, ‘korkunç’ sözcüğü bile anlatamıyor” dedi.