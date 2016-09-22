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İstanbul'un en ünlü eğlence mekanına tahliye şoku

Reina'nın arazisi Ferit Şahenk'in sahibi olduğu Doğuş Holding'e ait

22 Eylül 2016 07:53

İstanbul’un ünlü eğlence merkezi Reina’yı 14 yıldır işleten Mehmet Koçarslan’a mahkemeden kötü haber geldi.

Ferit Şahenk’in Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Doğuş Holding’in grup şirketlerinden biri olan Arena Otel Lokanta ve Eğlence Yerleri İşletmeciliği, Reina’yı tahliye etmesi için iki yıl önce kiracı Mehmet Koçarslan’ın şirketine dava açtı.

Hürriyet’ten Özge Eğrikar’ın haberine göre, davayı kabul eden mahkeme, Koçarslan’ın işlettiği Reina’nın tahliyesine karar verdi. İddiaya göre Arena şirketi ile davalı Antik Turizm Sanayi şirketi arasında 7 Ağustos 2002 tarihinde kira sözleşmesi yapıldı. Sözleşmede Kira sözleşmesi 31 Aralık 2013’de sona erdi.

Arena şirketi, kiraya verdiği Reina arazisinin tahliyesini istedi. Ancak Mehmet Koçarslan bugüne kadar Reina’nın arazisini tahliye etmedi.

Arena şirketinin avukatı, “Müvekkilim şirket de bu araziyi yeme içme sektöründe kullanmayı istemektedir. Bugüne kadar davalıya gönderilen ihtarnamelere rağmen kiralanan arazi tahliye edilmemiştir. Bu arazi müvekkil şirketin İstanbul’da faaliyette bulunabileceği en ideal yerdir. Davalı şirketin tahliyesini istiyoruz” dedi.

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Ferit ŞahenkReinaDoğuş HoldingTahliye

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